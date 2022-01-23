Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирцы переехали в Турцию на самодельном доме на колесах

Фото Новосибирцы переехали в Турцию на самодельном доме на колесах
Фото Новосибирцы переехали в Турцию на самодельном доме на колесах

Pixabay.com

Семья переехала в Турцию на автомобиле, который новосибирцы сами превратили в дом на колеса.

Семейная пара из Новосибирска Виолетта и Иван Крамер переехали жить в Турцию с двумя детьми и собакой на самодельном автодоме. Об этом новосибирцы рассказали в своем Instagram-аккаунте.

Новосибирцы рассказали, что купили автомобиль под автодом за 830 тысяч рублей, оборудование дома на колесах заняло три месяца и обошлось им почти в 2 миллиона рублей. Своими руками Иван и Виолетта сделали автономное отопление в доме на колесах, установили солнечные батареи, баки для воды, душ, туалет, спальное место, кухню и холодильник.

В начале декабря прошлого года новосибирцы выехали из города и уже через 10 дней добрались до Турции. Семья обосновалась в городе Мерсин. По словам сибиряков, это двухмиллионный муравейник из небоскребов на берегу Средиземного моря. Там пыльно, жарко, но из окна видно море.

«Ради этого вида все и было задумано», – написали Иван и Виолетта.

Они рассказали, что покупка четырехкомнатной квартиры в 200 метрах от моря обошлась им в 6 миллионов рублей. Пока семья не ощущает Турцию в полной мере своим домом – они еще не успели с кем-то познакомиться и выучить язык.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

9352
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
8509
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
7738
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7224
Академик РАН предложил лечить омикрон водкой
6666
Новосибирский режиссёр Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем
6073
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей
5929
Стая агрессивных собак пугает школьников в Октябрьском районе Новосибирска