Новосибирцы переехали в Турцию на самодельном доме на колесах

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Семья переехала в Турцию на автомобиле, который новосибирцы сами превратили в дом на колеса.

Семейная пара из Новосибирска Виолетта и Иван Крамер переехали жить в Турцию с двумя детьми и собакой на самодельном автодоме. Об этом новосибирцы рассказали в своем Instagram-аккаунте.

Новосибирцы рассказали, что купили автомобиль под автодом за 830 тысяч рублей, оборудование дома на колесах заняло три месяца и обошлось им почти в 2 миллиона рублей. Своими руками Иван и Виолетта сделали автономное отопление в доме на колесах, установили солнечные батареи, баки для воды, душ, туалет, спальное место, кухню и холодильник.

В начале декабря прошлого года новосибирцы выехали из города и уже через 10 дней добрались до Турции. Семья обосновалась в городе Мерсин. По словам сибиряков, это двухмиллионный муравейник из небоскребов на берегу Средиземного моря. Там пыльно, жарко, но из окна видно море.

«Ради этого вида все и было задумано», – написали Иван и Виолетта.

Они рассказали, что покупка четырехкомнатной квартиры в 200 метрах от моря обошлась им в 6 миллионов рублей. Пока семья не ощущает Турцию в полной мере своим домом – они еще не успели с кем-то познакомиться и выучить язык.