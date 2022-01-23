Символом новогодней столицы в Новосибирске может стать орангутан

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Новосибирцы активнее голосуют за орангутана Бату в качестве символа новогодней столицы, нежели за манула и белую медведицу.

В Новосибирске полным ходом идут выборы символа новогодней столицы, коей город станет следующей зимой. Претендентов пятеро – все они обитатели новосибирского зоопарка: орангутан Бату, манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белая медведица Шилка.

По состоянию на вечер 22 января в лидеры выбились Бату, Айша и Шилка. Раньше лидером голосования были белая медведица, однако впоследствии на первое место вырвался орангутан: за Бату свои голоса отдали 26,19% новосибирцев, на втором месте оказался манул Айша с показателем 25,58% голосов, Шилка опустилась на третье место – за нее проголосовали 21,96% жителей Новосибирска.

Напомним, ранее в Новосибирск из Нижнего Новгорода привезли символ новогодней столицы России – снежинку.