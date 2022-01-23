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общество

В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные лекарства от COVID-19

Фото В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные лекарства от COVID-19
Фото В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные лекарства от COVID-19

Сиб.фм

В Госдуме объяснили, кто из россиян имеет право на бесплатные лекарства от коронавируса.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, кто имеет право на бесплатные лекарства от коронавируса, даже лечась самостоятельно дома. Об этом сообщили СМИ.

Депутат рассказал, что необходимые для лечения коронавируса препараты были закуплены на бюджетные средства. Рассчитывать на них могут все россияне, даже те, которые лечатся дома.

«Если человек самостоятельно покупает лекараства от ковида, скорее всего, он просто не вызывал врачей. Все россияне с подтвержденным заболеванием имеют право на получение бесплатных препаратов», – заявил Башанкаев.

Лекарства, которым больным выдают бесплатно, включены в методические рекомендации Минздрава для лечения коронавируса. Каждому пациенту препараты подбираются индивидуально в зависимости от симптомов. Как правило, лекарства пациенту на дом приносит врач, сообщает Парламентская газета.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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