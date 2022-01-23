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В Новосибирске пропал пенсионер с татуировкой на руке

Фото В Новосибирске пропал пенсионер с татуировкой на руке
Фото В Новосибирске пропал пенсионер с татуировкой на руке

Фото из группы "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте"

77-летний Виктор Ковтун бесследно исчез в Дзержинском районе Новосибирска.

Поисковики попросили помощи в розыске 77-летнего пенсионера Виктора Ковтуна в Новосибирске. Объявление о розыске опубликовали представители поискового отряда «Лиза Алерт».

"Пропал Ковтун Виктор Васильевич, 77 лет, Дзержинский район, г. Новосибирск. 22 января 2022 года ушел в неизвестном направлении", — говорится в объявлении.

Виктор Васильевич ростом выше среднего – около 175 см, имеет нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза.

Ковтун был одет темно-синюю куртку, синие спортивные штаны, черные туфли, темно-коричневую шапку. Особая примета – татуировка на левой кисти.

Пропавший нуждается в медицинской помощи. Нашедшим просьба позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, в октябре поисковики нашли пенсионера, блуждавшего три дня в лесу в Новосибирской области.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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