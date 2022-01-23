В Новосибирске пропал пенсионер с татуировкой на руке

Фото из группы "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте"
77-летний Виктор Ковтун бесследно исчез в Дзержинском районе Новосибирска.
Поисковики попросили помощи в розыске 77-летнего пенсионера Виктора Ковтуна в Новосибирске. Объявление о розыске опубликовали представители поискового отряда «Лиза Алерт».
"Пропал Ковтун Виктор Васильевич, 77 лет, Дзержинский район, г. Новосибирск. 22 января 2022 года ушел в неизвестном направлении", — говорится в объявлении.
Виктор Васильевич ростом выше среднего – около 175 см, имеет нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза.
Ковтун был одет темно-синюю куртку, синие спортивные штаны, черные туфли, темно-коричневую шапку. Особая примета – татуировка на левой кисти.
Пропавший нуждается в медицинской помощи. Нашедшим просьба позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
Напомним, в октябре поисковики нашли пенсионера, блуждавшего три дня в лесу в Новосибирской области.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают