В Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг критических 9 баллов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

23 января в нескольких районах Новосибирска уровень загрязнения воздуха достиг 9 из 10 баллов.

Практически во всей районах Новосибирска уровень загрязнение воздуха оценивается в 8 баллов, однако в некоторых он достиг 9 баллов. Второй день подряд в городе продолжает ухудшаться качество воздуха. Такие данные предоставил сервис AirVoice.

Хуже всего ситуация обстоит в Заельцовском и Кировской районах, где количество вредных примесей в воздухе оценивается в 9 из 10 баллов. По остальному Новосибирску в целом ситуация оценивается в 8 баллов, однако в прошлые сутки показатель был гораздо ниже.

Отметим, что 23 января в Новосибирске ожидается погода без существенных осадков. По данным сайта ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в городе будет изморозь, местами дымка, туман и переменный ветер 2-7 м/с. Температура составит -19...-20 градусов, в пригороде морозы до -23 градусов. Также на дорогах сохраняется гололедица.

Напомним, что недавно в Новосибирске вводили режим «чёрного неба» из-за увеличения количества вредных примесей в воздухе. Тогда уровень загрязнения воздуха составлял 7 из 10 баллов.