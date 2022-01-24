«Было нереально плохо»: шестеро новосибирцев пришли на ревакцинацию от COVID-19, несмотря на тяжёлые побочки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация жителей от коронавируса. За время прививочной кампании у многих уже подошёл срок для повторной иммунизации – медики рекомендуют «обновлять защиту» раз в полгода. Сиб.фм пообщался с новосибирцами, которые пришли на ревакцинацию, даже несмотря на то, что первую прививку организм перенёс тяжело. Все как один объясняют: лучше пролежать два дня с температурой, чем месяц бояться умереть.

На вакцинацию от коронавируса все реагируют по-разному: одни жалуются на высокую температуру, другие на ломоту в теле, у третьих слегка болит рука, а в редких случаях – появляется аллергия на препарат. Сиб.фм спросил жителей Новосибирска в очереди на ревакцинацию, как они перенесли первую прививку от COVID-19.

«Ни пошевелиться, ни подняться»

67-летняя Галина Марченко привилась «Спутником V» полгода назад. Женщина рассказывает, что вакцинироваться решила после тяжёлого COVID-19. По её словам, побочные эффекты после прививки не идут ни в какое сравнение с коронавирусом.

«Я очень сильно болела, но без больницы. Такие боли были в теле, что невозможно было ни пошевелиться, ни подняться: высокая температура, состояние ужасное, обоняние исчезло вообще. Что-то чувствовать начала спустя пару месяцев. И потом, конечно, обострились все хронические болячки.

Опасений о вакцинации никаких нет, заболеем, переболеем и всё будет нормально. Тем более одна волна прошла, третья, другая. Нужно, конечно, ставить», – рассказала пенсионерка.

«У нас сосед недавно умер, ему 37 лет»

Татьяна Фетисова на первую вакцину тоже решилась из-за тяжёлого COVID-19. Женщина рассказывает, что после прививки у неё немного болело плечо, но температуры не было.

«Люди не понимают, что коронавирус очень опасен. У нас сосед недавно умер, ему 37 лет, не пошёл вовремя в больницу, а теперь у него на жене двое детей остались. Мне уже 61 год, я переболела коронавирусом ещё до первой волны, когда её официально объявили. Мне было нереально плохо, я дышать не могла – слава богу, занимаюсь йогой, поэтому смогла применить дыхательные практики: рычание льва, нос промывала. Но тело тогда болело ужасно, словно ватное, а я не привыкла болеть вообще. Зря люди боятся вакцинироваться, мне кажется, что страшнее заболеть», – считает Татьяна Фетисова.

«Температура скакала с 39 до 35 градусов и обратно»

Наталья и её супруг Дмитрий вакцину перенесли по-разному. Мужчина рассказывает, что у него в целом крепкое здоровье, коронавирусом он не болел и побочных эффектов от вакцинации не было. Поэтому Дмитрий уверен, что и ревакцинацию перенесёт хорошо.

«Я, наоборот, ужасно болела. Температура два дня была, то 39, то 35 градусов, и обратно. Кости сильно ломило, рука болела в месте укола. Если честно, я готова к тому, что это состояние снова повторится, хотя «Спутник Лайт» должна легче перенести», – рассказывает Наталья.

«Коронавирус, да ещё и «омикрон», – это очень страшно»

Жительница Новосибирска Марина тоже тяжело перенесла вакцинацию препаратом «Спутник V».

«Первую прививку я перенесла очень плохо, была температура 39 градусов, ломало всё тело, рука сильно болела. Вторую мне сделали где-то через месяц, когда сроки подошли. Было немного полегче, но в целом тоже самое – температура 38, всё держится дня два. Мне ещё во второй раз советовали «Супрастин», чтобы не было такой сильной реакции – ничего не помогло. Но мне кажется, что коронавирус, да ещё и «омикрон», – это очень страшно и плохо может закончиться. Поэтому нужно прививаться обязательно», – считает Марина.

«Аллергия по плечу пошла»

Светлане Матвеевой 71 год. 24 января она не смогла пройти ревакцинацию из-за повышенного давления. Однако сибирячка намерена сделать прививку после улучшения самочувствия. Не пугает женщину и то, что первая прививка далась ей нелегко.

«В целом вакцинация прошла нормально, не было температуры, зуда или ломоты. Единственное – вышла аллергическая реакция. Я ужасно напугалась, мне сделали прививку в одном месте, а реакция странно по всему плечу пошла. Пришлось сходить в поликлинику к терапевту, она меня осмотрела, пощупала, сказала подождать два-три дня, если не пройдёт – приходить. Но через пару дней место темнеть начало, а потом прошло всё».

Пенсионерка добавляет, что уже готовится «слечь на неделю из-за вакцинации». Однако хочет пройти процедуру до конца. Она рассказывает, что коронавирусом ещё не болела – «скорее всего, потому что вовремя прививку сделала». Светлана сильно переживает из-за «омикрона».

«Антител много не бывает»

Прошёл ревакцинацию от коронавируса и депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев. Он рассказал, что успел дважды переболеть коронавирусом до начала массовой вакцинации. Оба раза были тяжёлыми: во второй у депутата пропал вкус, обоняние, была очень высокая температура.

«Вакцинацию я перенёс спокойно оба раза, немного держалась температура, но через день всё было нормально. Ревакцинироваться решил уже сейчас, считаю, что антител много не бывает, пусть их будет больше, чем меньше. Потому что для меня прививка – это не только способ себя обезопасить, но и своё окружение. Тем более в условиях пятой волны, с новым штаммом. Надеюсь, что учёные быстро адаптируют действующие вакцины, да и наш «Спутник» – одна из самых эффективных вакцин. Считаю, что у нас есть все шансы быстро ответить на эту новую угрозу», – отметил Украинцев.