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Дизайнеры представили логотип Новосибирска как новогодней столицы России

Фото Дизайнеры представили логотип Новосибирска как новогодней столицы России
Фото Дизайнеры представили логотип Новосибирска как новогодней столицы России

Фото vk.com/melekhovifilurin

Брендинговое агентство «Мелехов и Филюрин» утвердило дизайн проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России».

В Новосибирске опубликовали логотип и айдентику проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России». Сегодня, 24 января, работу обнародовали на официальных аккаунтах брендингового агентства «Мелехов и Филюрин».

Фото Дизайнеры представили логотип Новосибирска как новогодней столицы России 2

Главный символ проекта – снежинка. С 2012 года каждая новогодняя столица создаёт свой уникальный дизайн. В этом году в Новосибирск доставили хрустальную снежинку из Нижнего Новгорода.

Как пишут дизайнеры «Мелехов и Филюрин», они решили пойти другим путём и создать снежинку, похожую на Новосибирск. Работа над новым дизайном проекта заняла два-три месяца.

Фото Дизайнеры представили логотип Новосибирска как новогодней столицы России 3

«Во время работ над проектом, стало понятно, что Новосибирск сильно выделяется на фоне остальных столиц. Поэтому весь фирменный стиль проекта — особый, новосибирский. Наша снежинка не состоит из кружева, она больше похожа на наследие авангарда. При этом, нам удалось сохранить тёплые, новогодние цвета — цвета зелёной елки и красной новогодней звезды», – написано в соцсетях агентства.

Также в официальных аккаунтах указано, что это уже утверждённый дизайн. Уже сегодня изображения можно увидеть на digital-экранах на улицах Новосибирска. 

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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