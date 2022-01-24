Эксперты рассказали о правилах регистрации компаний в ОАЭ

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Почему Арабские Эмираты все больше пользуются популярностью среди предпринимателей и лиц заинтересованных в бизнесе? Какие главные преимущества для регистрации компании в ОАЭ? Разновидности свободных зон и как выбрать подходящую зону для регистрации компании в Эмиратах? Аджман – как одна из перспективных СЭЗ для бизнеса в ОАЭ. Больше информации можно узнать на сайте.
Почему Арабские Эмираты пользуются все большей популярностью среди предпринимателей и лиц заинтересованных в бизнесе?
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – очень масштабный и перспективный финансовый центр развития для бизнеса, вне зависимости от того являетесь ли вы гражданином данного государства или же нет. ОАЭ имеет такие перспективы благодаря местному концепту «Свободная Экономическая Зона», (сокращенно “СЭЗ”) и таких на сегодняшний день более 30. СЭЗ-территория открывает доступ для регистрации офшорной компании в ОАЭ, причем направление деятельности компании может быть любой. Отличительными особенностями среди свободных зон является специфика каждой из них – каждая СЭЗ специализируется на определенном направлении бизнеса.
Если вас интересует открытие счета в Арабских Эмиратах, стоит ознакомиться с материалом по ссылке.
Задавая вопрос: «Почему Эмираты все больше популярны для бизнеса?» Можно получить достаточно четкий и сформулированный ответ: «Благодаря СЭЗ, которые изначально создавались для того чтобы привлечь инвесторов с других стран и тем самым протаптывать тропу развития бизнес-отношений». Именно благодаря выгодным условиям ОАЭ добилось расположения предпринимателей по всему миру, чтобы они инвестировали в нее деньги. А именно географическое расположение, стабильное законодательство, хорошо развитая инфраструктура и самое главное отсутствие налогов на большую часть бизнес-отраслей делает Эмираты отличительными от других государств.
Какие главные преимущества для регистрации компании в ОАЭ?
Прежде чем заказать компанию в Арабских Эмиратах, нужно ознакомиться с главными достоинствами и преимуществами:
Среди всего вышесказанного хочется отметить, что регистрации фирмы в Эмиратах будет стоить несколько дороже, но с учетом всех преимуществ – в разы преувеличит разностную стоимость.
Разновидности свободных зон и как выбрать подходящую зону для регистрации компании в Эмиратах?
В северных Эмиратах находятся одни из самых недорогих свободных зон. Оформление бизнес-компании в ОАЭ в данном регионе предоставляет возможность:
Свободные экономические зоны ОАЭ:
Аджман – как одна из перспектив СЭЗ для бизнеса в ОАЭ
Ajman Free Zone – основанная в 1996 году, успешно показала себя с момента основания. Является одной из первых зон, которая привлекала в Эмираты иностранные инвестиции – это стало успехом для более чем 10 тысяч фирм.
Для транспортного преимущества использует порт с 12-ью причалами. Кроме, те кто собираются оформить бизнес в Ajman Free Zone, получают:
Открыть компанию в Аджман (Ajman Free Zone) – это значит обеспечить себя множеством разновидностей лицензий на бизнес-отрасли, которые в последствии экспортируется на международный рынок. Среди доступных направлений имеются следующие:
С связи с вышеперечисленным можно сделать вывод: Ajman Free Zone (Аджман) – отличная фри зона для привлечения инвестиций и капитализации. Зона имеет ряд преимуществ для предпринимателей начиная от транспортных путей – до количества направлений в бизнесе. С каждым днем инфраструктура Аджмана развивается , тем самым делает себя перспективнее. Создание компании в СЭЗ Аджман – значит вывести свой бизнес на международный рынок.
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