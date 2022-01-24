Эксперты рассказали о правилах регистрации компаний в ОАЭ

Фото unsplash.com

Почему Арабские Эмираты все больше пользуются популярностью среди предпринимателей и лиц заинтересованных в бизнесе? Какие главные преимущества для регистрации компании в ОАЭ? Разновидности свободных зон и как выбрать подходящую зону для регистрации компании в Эмиратах? Аджман – как одна из перспективных СЭЗ для бизнеса в ОАЭ. Больше информации можно узнать на сайте.

Почему Арабские Эмираты пользуются все большей популярностью среди предпринимателей и лиц заинтересованных в бизнесе?

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – очень масштабный и перспективный финансовый центр развития для бизнеса, вне зависимости от того являетесь ли вы гражданином данного государства или же нет. ОАЭ имеет такие перспективы благодаря местному концепту «Свободная Экономическая Зона», (сокращенно “СЭЗ”) и таких на сегодняшний день более 30. СЭЗ-территория открывает доступ для регистрации офшорной компании в ОАЭ, причем направление деятельности компании может быть любой. Отличительными особенностями среди свободных зон является специфика каждой из них – каждая СЭЗ специализируется на определенном направлении бизнеса.

Если вас интересует открытие счета в Арабских Эмиратах, стоит ознакомиться с материалом по ссылке.

Задавая вопрос: «Почему Эмираты все больше популярны для бизнеса?» Можно получить достаточно четкий и сформулированный ответ: «Благодаря СЭЗ, которые изначально создавались для того чтобы привлечь инвесторов с других стран и тем самым протаптывать тропу развития бизнес-отношений». Именно благодаря выгодным условиям ОАЭ добилось расположения предпринимателей по всему миру, чтобы они инвестировали в нее деньги. А именно географическое расположение, стабильное законодательство, хорошо развитая инфраструктура и самое главное отсутствие налогов на большую часть бизнес-отраслей делает Эмираты отличительными от других государств.

Какие главные преимущества для регистрации компании в ОАЭ?

Прежде чем заказать компанию в Арабских Эмиратах, нужно ознакомиться с главными достоинствами и преимуществами:

Отсутствие обложения налогов;

Репатриация капиталов;

Получения резидентской визы;

Вид на жительство для членов компании;

100% использование финансовых и банковских услуг;

Быстрая регистрация фирмы в СЭЗ;

Отсутствие сдачи отчетности (за исключением определенных документов касаемо недвижимости);

Конфиденциальность и отсутствие валютного контроля;

Стабильное положение в стране;

Отсутствие экспортных, а также импортных пошлин.

Среди всего вышесказанного хочется отметить, что регистрации фирмы в Эмиратах будет стоить несколько дороже, но с учетом всех преимуществ – в разы преувеличит разностную стоимость.

Разновидности свободных зон и как выбрать подходящую зону для регистрации компании в Эмиратах?

В северных Эмиратах находятся одни из самых недорогих свободных зон. Оформление бизнес-компании в ОАЭ в данном регионе предоставляет возможность:

оформления резидентских виз в количестве от 2 до 3;

в случае отсутствия необходимости в аренде офиса, есть возможность открытия фирмы на смарт офис;

быстрая регистрация фирмы в ОАЭ.

Свободные экономические зоны ОАЭ:

RAK Free Trade Zone – вы можете зарегистрировать компанию в РАК, одной из самых молодых зон, но в то же время является одной из перспективных. Подходит для бизнес следующих отраслей, таких как: индустриальная, бизнес, технологическая и академические зоны Ajman Free Zone – вы можете зарегистрировать компанию в Аджмане, где насчитывается более 250-ти промышленных предприятий. Около 65 стран пользуется экспортным товаром из данной свободной зоны. Отрасли: текстиль, продукты питания, табачные изделия, напитки, мебель, изделия из дерева, хим. продукты, бумага, метало-изделия и т.д. На сегодняшний день все больше бизнес-лиц, которые стремятся зарегистрировать компанию удаленно в Аджмане. Hamriyah Free Zone – вы можете зарегистрировать компанию в Хамриях, одним из главных особенностей которого является порт и доступ к водам Персидского залива, а также Индийского океана. Данная зона является отличительной, так как предоставляет большие возможности в логистике. Fujairah Free Zone – вы можете зарегистрировать компанию в Фурах, название зоны связанно с тем, что находится недалеко от аэропорта с названием «Fujairah». Зона легко доступна в плане транспортировки, как по суше, воде и воздуху. СЭЗ Фурах выдает лицензии на: алкогольную продукцию, туристические услуги, фармацию, а также образование. Sharjiah Airport International Free Zone – вы можете зарегистрировать компанию в Sharjiah, свободная зона находящаяся вблизи Дубая. Хорошая инфраструктура и недорогое обслуживание привлекает бизнесменов со всего мира. Имеются следующие лицензии: авиационная, торговая, сервисная, а также производственная. Открыть компанию в Шардже – вывести ваш бизнес на международный уровень. Umm Al Quwain Free Zone — вы можете зарегистрировать компанию в Ум Эль Кайвайн — это самая молодая свободная зона, была основана в 2014 году. Главным преимуществом данной СЭЗ является, то что предоставляет возможность получить лицензию фрилансера в ОАЭ, а также – коммерческую, консультационную, промышленную лицензии.

Аджман – как одна из перспектив СЭЗ для бизнеса в ОАЭ

Ajman Free Zone – основанная в 1996 году, успешно показала себя с момента основания. Является одной из первых зон, которая привлекала в Эмираты иностранные инвестиции – это стало успехом для более чем 10 тысяч фирм.

Для транспортного преимущества использует порт с 12-ью причалами. Кроме, те кто собираются оформить бизнес в Ajman Free Zone, получают:

удобное местоположение;

выгодная стоимость ресурсов;

множество отраслей для развития бизнес-проектов;

выгодные цены на аренду земли;

инфраструктуру международного класса.

Открыть компанию в Аджман (Ajman Free Zone) – это значит обеспечить себя множеством разновидностей лицензий на бизнес-отрасли, которые в последствии экспортируется на международный рынок. Среди доступных направлений имеются следующие:

Текстильная продукция;

Продукты питания, напитки;

Табачные изделия;

Мебельные и древесные изделия;

Бумажные изделия;

Химическое производство;

Минеральные продукты и сырье;

Металлургические изделия.

С связи с вышеперечисленным можно сделать вывод: Ajman Free Zone (Аджман) – отличная фри зона для привлечения инвестиций и капитализации. Зона имеет ряд преимуществ для предпринимателей начиная от транспортных путей – до количества направлений в бизнесе. С каждым днем инфраструктура Аджмана развивается , тем самым делает себя перспективнее. Создание компании в СЭЗ Аджман – значит вывести свой бизнес на международный рынок.