Генпрокуратура РФ проверит концессии в Новосибирской области

Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генеральная прокуратура проверит соблюдение требований при заключении концессионных соглашений в Новосибирской области.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение требований при заключении концессионных соглашений в Новосибирской области в период с 2020 по 2021 год. об этом сообщили СМИ.

Генеральная прокуратура Российской Федерации по поручению генпрокурора Игоря Краснова проверит соблюдение необходимых требований при заключении концессий в Новосибирской области. Проверка затронет концессионные соглашения, заключенные в период с 2020 по 2021 год. Основанием для проведения проверки стало обращение депутата Госдумы Дениса Майданова.

Генпрокуратура РФ регулярно проверяет региональные власти. Например, в ходе проверок в 2020 году было выявлено свыше 5,5 тысяч нарушений при заключении концессионных соглашений в разных регионах России. К административной ответственности были привлечены 1,3 тысячи должностных и юридических лиц.