Именины у Татьяны: какого числа день ангела у Татьян по церковному календарю в 2022 году

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Святые с именем Татьяна в 2022 году почитаются 11 раз. Ближайший день Ангела Татьяны состоится во вторник, 25 января. Согласно церковному календарю, обладательницам этого имени нужно выбрать святую Татьяну, которая ближе по духу и дате дня рождения и отмечать свои именины.
По преданию, язычники подвергали юную римскую христианку Татиану ужасным пыткам, однако на утро все ее раны заживали. Язычники избивали девушки железными палками, бросали на арену к голодному льву, но он не растерзал ее, а покорно лизал ее ноги. Также девушку пытались сжечь, но на теле святой не осталось ни одного следа.
Вскоре было принято решение убить Татиану с помощью усекновения мечом. День смерти мученицы 25 января (12 января по старому стилю) стал Татьяниным днем. А десница святой Татьяны находятся в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
Святые с именем Татьяна в 2022 году почитаются 11 раз:
18 января
Татиана, преподобная
25 января
Татиана Римская, мученица, диакониса, дева
17 июля
Татиана Романова, страстотерпица, великая княжна, Новомученица
14 сентября
Татиана Грибкова, преподобномученица, Новомученица
23 сентября
Татиана Гримблит, мученица, Новомученица
3 октября
Татиана
11 октября
Татиана Чекмазова, преподобномученица, послушница, Новомученица
21 октября
Татиана Бесфамильная, преподобномученица, инокиня, Новомученица
3 декабря
Татиана Фомичева, преподобномученица, послушница, Новомученица
23 декабря
Татиана Егорова, мученица, Новомученица
Татиана Бякирева, исповедница, Новомученица
Ранее, Сиб.фм писал о том, когда именины у Нины и Александры: какого числа день ангела и что означает имя. Церковный календарь православных праздников в январе 2022 года, а также МегаФон составил рейтинг самых любимых праздников новосибирцев.
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