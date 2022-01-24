Именины у Татьяны: какого числа день ангела у Татьян по церковному календарю в 2022 году

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Святые с именем Татьяна в 2022 году почитаются 11 раз. Ближайший день Ангела Татьяны состоится во вторник, 25 января. Согласно церковному календарю, обладательницам этого имени нужно выбрать святую Татьяну, которая ближе по духу и дате дня рождения и отмечать свои именины.

По преданию, язычники подвергали юную римскую христианку Татиану ужасным пыткам, однако на утро все ее раны заживали. Язычники избивали девушки железными палками, бросали на арену к голодному льву, но он не растерзал ее, а покорно лизал ее ноги. Также девушку пытались сжечь, но на теле святой не осталось ни одного следа.

Вскоре было принято решение убить Татиану с помощью усекновения мечом. День смерти мученицы 25 января (12 января по старому стилю) стал Татьяниным днем. А десница святой Татьяны находятся в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Святые с именем Татьяна в 2022 году почитаются 11 раз:

18 января

Татиана, преподобная

25 января

Татиана Римская, мученица, диакониса, дева

17 июля

Татиана Романова, страстотерпица, великая княжна, Новомученица

14 сентября

Татиана Грибкова, преподобномученица, Новомученица

23 сентября

Татиана Гримблит, мученица, Новомученица

3 октября

Татиана

11 октября

Татиана Чекмазова, преподобномученица, послушница, Новомученица

21 октября

Татиана Бесфамильная, преподобномученица, инокиня, Новомученица

3 декабря

Татиана Фомичева, преподобномученица, послушница, Новомученица

23 декабря

Татиана Егорова, мученица, Новомученица

Татиана Бякирева, исповедница, Новомученица

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