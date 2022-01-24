Известный артист Николай Цискаридзе исполнит партию вдовы Симоны в НОВАТе

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В новосибирском театре оперы и балета выступил народный артист Николай Цискаридзе в роли вдовы Симоны в балете «Тщетная предосторожность».

В НОВАТе состоится премьера балета «Тщетная предосторожность», участие в котором примет известный народный артист Николай Цискаридзе. Как пишет "ЧС-инфо", танцовщик исполнит роль вдовы Симоны.

«Тщетная предосторожность» – один из старейших шедевров балетной классики, дошедший до наших дней. Балету, созданному французским хореографом Жаном Добервалем, уже более двухсот лет, однако история, рассказанная в танце, до сих пор восхищает неподдельными эмоциями», – отмечается на сайте НОВАТа.

Постановку представят в хореографии одного из основателей английского национального балета Фредерика Аштона. Известно, что стоимость контракта с Цискаридзе составит 1,2 млн рублей на два спектакля.

«Особым подарком для всех зрителей НОВАТА станет участие в премьерных показах легендарного танцовщика, народного артиста России Николая Цискаридзе. Всемирно известный артист исполнит партию вдовы Симоны в вечерних спектаклях 11 и 12 февраля, партию Лизы исполнит звезда мировой сцены Анжелина Воронцова, партию Колена танцует солист Михайловского театра Никита Четвериков», – сказано на сайте театра.

Премьера балета «Тщетная предосторожность» состоится 11 февраля в 19:00 и 12 февраля в 13:00 и 19:00. Для НОВАТа это станет одним из главных событий в театральном сезоне 2021-2022 года.

Напомним, ранее в Новосибирске в НОВАТ вернулся ведущий солист Роман Полковников после увольнения.