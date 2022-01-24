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экономика

Количество акционеров ВТБ в Новосибирской области увеличилось более чем на 80 %

Фото Количество акционеров ВТБ в Новосибирской области увеличилось более чем на 80 %
Фото Количество акционеров ВТБ в Новосибирской области увеличилось более чем на 80 %

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Количество миноритарных инвесторов ВТБ в Новосибирской области за год увеличилось на 87 % и по состоянию на декабрь 2021 года составило около 11 тысяч человек.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, число частных акционеров в регионе существенно выросло во всех возрастных группах. При этом молодые люди в возрасте до 20 лет становятся инвесторами наиболее активно: за год их количество удвоилось. Основную часть инвесторов по-прежнему составляют жители области более старшего возраста: 37 % миноритарных инвесторов находятся в возрастной группе от 21 до 35 лет, ещё 34 % – в возрасте от 36 до 50 лет.

Значительная часть акционеров пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, которые предполагают льготы и дополнительные возможности при оформлении банковских и финансовых услуг.

Существенному росту числа миноритарных инвесторов банка ВТБ в регионе во многом способствует активная политика и передовой опыт банка в области работы с акционерами. В 2021 году утверждён новый состав Консультационного совета акционеров (КСА), состоялся третий сезон обучающей онлайн-игры и ряд мероприятий в дистанционном формате. Всё активнее проявляют себя жители Сибири: в выборах КСА в прошлом году приняли участие 16 инвесторов из региона.

«Количество акционеров Банка ВТБ достигло 577 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71 процент. На долю акционеров – физических лиц приходится 7 процентов голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Прибыль по МСФО за 2021 год обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60 процентов розничных акционеров банка – это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое», – комментирует главный бухгалтер Банка ВТБ (ПАО) Михаил Коваленко.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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