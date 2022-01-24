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экономика

Новикомбанк поддержал производителей авиационного оборудования

Фото Новикомбанк поддержал производителей авиационного оборудования
Фото Новикомбанк поддержал производителей авиационного оборудования

Фото предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил финансирование двум предприятиям холдинга «Технодинамика»: «Уфимскому агрегатному производственному объединению» (АО «УАПО») и «Уфимскому агрегатному предприятию «Гидравлика» (АО «УАП «Гидравлика»). Обе компании специализируются на разработке и изготовлении продукции авиационного назначения.

Новикомбанк заключил два кредитных соглашения с «УАПО» и «УАП «Гидравлика», в соответствии с которыми предоставит каждому из предприятий по 600 млн рублей. Эти средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компаний, являющихся крупными машиностроительными предприятиями Республики Башкортостан.

«УАПО» специализируется на изготовлении систем зажигания и авиационных свечей, генераторов, электродвигателей постоянного и переменного тока, электромашинных преобразователей, датчиков, взрывозащищенных двигателей типа АИМ для нефтяной и газовой промышленности, а также бытовых электронасосов «Агидель». В рамках программы по импортозамещению «УАПО» ежегодно наращивает объемы производства продукции гражданского назначения и расширяет линейку изделий.

УАП «Гидравлика» выпускает вспомогательные силовые установки (ВСУ), рукава (фторопластовые, металлические) и другие авиационные комплектующие.

Оба предприятия участвуют в проекте «Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех». Социально-платежная карта — флагманский продукт в розничной линейке Новикомбанка, который используется не только для начисления заработной, но и для реализации социальных бонусов, предоставленных корпорацией, ее партнерами и самим банком.

«Новикомбанк активно поддерживает предприятия авиаотрасли, в том числе производителей комплектующих. При участии банка разрабатываются новые материалы, системы и агрегаты для перспективных гражданских самолетов. Совместно с нашими партнерами мы стремимся максимально содействовать развитию стратегически важной для страны отрасли. Одновременно банк обеспечивает сотрудников предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех, качественным банковским обслуживанием, предоставляет им максимально выгодные финансовые продукты», — прокомментировал управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Уфе Александр Соколов.

Напомним, что в 2021 году на полях Международного авиационно-космического салона (МАКС) Новикомбанк и холдинг «Технодинамика» подписали соглашение об организации финансирования программ производства перспективных летательных аппаратов гражданской авиации.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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авиация
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