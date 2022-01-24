Новикомбанк поддержал производителей авиационного оборудования

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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил финансирование двум предприятиям холдинга «Технодинамика»: «Уфимскому агрегатному производственному объединению» (АО «УАПО») и «Уфимскому агрегатному предприятию «Гидравлика» (АО «УАП «Гидравлика»). Обе компании специализируются на разработке и изготовлении продукции авиационного назначения.

Новикомбанк заключил два кредитных соглашения с «УАПО» и «УАП «Гидравлика», в соответствии с которыми предоставит каждому из предприятий по 600 млн рублей. Эти средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компаний, являющихся крупными машиностроительными предприятиями Республики Башкортостан.

«УАПО» специализируется на изготовлении систем зажигания и авиационных свечей, генераторов, электродвигателей постоянного и переменного тока, электромашинных преобразователей, датчиков, взрывозащищенных двигателей типа АИМ для нефтяной и газовой промышленности, а также бытовых электронасосов «Агидель». В рамках программы по импортозамещению «УАПО» ежегодно наращивает объемы производства продукции гражданского назначения и расширяет линейку изделий.

УАП «Гидравлика» выпускает вспомогательные силовые установки (ВСУ), рукава (фторопластовые, металлические) и другие авиационные комплектующие.

Оба предприятия участвуют в проекте «Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех». Социально-платежная карта — флагманский продукт в розничной линейке Новикомбанка, который используется не только для начисления заработной, но и для реализации социальных бонусов, предоставленных корпорацией, ее партнерами и самим банком.

«Новикомбанк активно поддерживает предприятия авиаотрасли, в том числе производителей комплектующих. При участии банка разрабатываются новые материалы, системы и агрегаты для перспективных гражданских самолетов. Совместно с нашими партнерами мы стремимся максимально содействовать развитию стратегически важной для страны отрасли. Одновременно банк обеспечивает сотрудников предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех, качественным банковским обслуживанием, предоставляет им максимально выгодные финансовые продукты», — прокомментировал управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Уфе Александр Соколов.

Напомним, что в 2021 году на полях Международного авиационно-космического салона (МАКС) Новикомбанк и холдинг «Технодинамика» подписали соглашение об организации финансирования программ производства перспективных летательных аппаратов гражданской авиации.