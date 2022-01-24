Новосибирская биатлонистка Терещенкова выиграла две бронзы на чемпионате мира в Норвегии

Фото с сайта sport.nso.ru

Биатлонистка Маргарита Терещенкова завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта и обеспечила себе квоту на предстоящие Паралимпийские игры.

В норвежском Лиллехаммере завершился чемпионат мира (ЧМ) Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта — Para Snow Sports World Championships. Новосибирская биатлонистка Маргарита Терещенкова (спортсмен-ведущий Антон Подзоров) завоевала две бронзовые медали.

«Я удовлетворён стрельбой Маргариты. Она проделала хорошую стрелковую подготовку, и мы увидели результат этой большой тренировочной работы. Скорость оставляет желать лучшего. Есть замечания по передвижению со своим ведущим. Главное, что Маргарита заработала квоту на Паралимпийские игры. Это основной итог чемпионата мира», — сказал по итогам соревнований тренер спортсменки Юрий Кудряшов.

Напомним, что в рамках чемпионата мира в Норвегии также прошли соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту и сноуборду. Сборная России получила 21 золотую медаль и по столько же серебряных и бронзовых. Всего 63 награды.