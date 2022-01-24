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Построенные в Новосибирске трамвайные платформы не могут ввести в эксплуатацию

Фото Построенные в Новосибирске трамвайные платформы не могут ввести в эксплуатацию
Фото Построенные в Новосибирске трамвайные платформы не могут ввести в эксплуатацию

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске построили и бросили, не введя в эксплуатацию, трамвайные платформы.

Жители Новосибирска пожаловались на заброшенные трамвайные платформы на улице Дуси Ковальчук. Их построили для безопасности горожан, однако в эксплуатацию так и не ввели. Об этом сообщили СМИ.

Власти Новосибирска построили на площади Калинина и на улице Дуси Ковальчук шесть трамвайных остановок, предназначенных для безопасности пассажиров общественного транспорта. А вот автовладельцы решение мэрии не оценили – водители возмутились, что у них отняли практически одну полосу для движения.

Жители Новосибирска стали жаловаться, что платформы не используются, их занесло снегом, а трамваи по-прежнему останавливаются посреди проезжей части.

Мэрия Новосибирска отметила, что остановки все еще не введены в эксплуатацию из-за отсутствия сопряженных с ними регулируемых пешеходных переходов. Сроки ввода платформ в эксплуатацию зависят от организации регулируемого наземного пешеходного перехода, передает АиФ-Новосибирск.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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