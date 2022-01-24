Пьяный мужчина застрял в сугробе во время выгула собаки в Новосибирске

Фото: кадры из видео, опубликованного в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Житель Новосибирска застрял в сугробе в Октябрьском районе во время выгула собаки и обморозил ноги. По информации спасателей, он был пьян.

Вечером в воскресенье, 23 января, в снегу в Октябрьском районе Новосибирска был найден мужчина. Он застрял в сугробе за домом № 46/1 по улице Татьяны Снежиной во время прогулки с собакой и едва не получил полное обморожение, сообщается в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в социальной сети «ВКонтакте».

Спасатели прибыли на помощь мужчине по вызову местных жителей, которые услышали его крики. После вызволения из снега пострадавшего укутали одеялом, поместили на носилки и передали бригаде скорой помощи, у него онемели и замёрзли ноги. Оказалось, что выгуливать животное сибиряк пошёл в нетрезвом виде.

«Длительное нахождение на морозе в состоянии алкогольного опьянения может привести к обморожению конечностей, пьяный человек просто не почувствует этого. В таком состоянии лучше не выходить на улицу, особенно при минусовых температурах, не ходить по лесу, сугробам, не уходить далеко от жилых домов и тропинок», — предупреждают спасатели.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о случае гибели мальчика от обморожения.