Раскрыта неприятная правда, почему нельзя повысить пенсии более чем на 8,6%

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Чиновники предупредили о негативных последствиях высокой индексации пенсий.

Российских пенсионеров предупредили о негативных последствиях индексации пенсий на 8,6 %. Об этом сообщили СМИ.

В феврале российским пенсионерам проиндексируют пенсии на 8,6 %. Увеличенные выплаты будут получать неработающие пенсионеры и военные пенсионеры. Однако пожилые россияне остались недовольны повышенным процентом индексации пенсии, потребовав от правительства еще увеличить выплаты. При этом эксперты предупреждают, что выше 8,6 % пенсии россиянам повышать нельзя.

Депутат Госдумы Андрей Исаев объяснил, что несмотря на высокий уровень инфляции, поднимать пенсии больше, чем на 8,6 %, опасно из-за последующих за такой индексацией негативных последствий для всех россиян.

Резкое увеличение социальных выплат еще больше разгонит инфляцию, что отразится на всех россиянах, а не только на пенсионерах, сообщает Primpress.