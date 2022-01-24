Санаторий «Россия» предлагает отдых премиум-класса со скидкой до 35 %

Фото санаторий «Россия»

Федеральное агентство по туризму сообщило о старте нового этапа программы поддержки внутреннего турбизнеса. Теперь все отдыхающие в санаториях, гостиницах, базах отдыха россияне смогут получить возврат 20 % от затраченных средств. Программа хорошо зарекомендовала себя в прошлом году и помогла привлечь большое количество туристов к российским курортам.

Отдых стал выгоднее и тем ещё более привлекательным. Некоторые здравницы пошли дальше, дополнительно предложив свои собственные акции к туркешбэку от Ростуризма. В санатории «Россия» курорта федерального значения Белокуриха общая выгода с учётом туркешбэка и скидки по акции составит до 35 %. Сотрудников медицинских учреждений, пенсионеров и постоянных гостей это касается в первую очередь.

Для медработников до 31 мая 2022 года здесь действует акция «Скидки медикам», которая позволяет получить скидку в 10 % сотрудникам медицинских учреждений (необходимо предъявить справку с места работы с указанием вашей должности). При онлайн-бронировании на сайте санатория sanrussia.ru необходимо ввести промокод СПАСИБО.

Для пожилых людей действует акция «Прекрасный возраст». По ней скидку 10 % на путёвки санатория «Россия» могут получить пенсионеры (не забудьте взять с собой пенсионное удостоверение!). Для этого при онлайн-бронировании на сайте санатория sanrussia.ru нужно ввести промокод ВОЗРАСТ.

Также туркешбэк в 20 % от Ростуризма может суммироваться со скидками на путёвки санатория, которые предоставляются по картам почётного гостя. Чем больше заездов осуществил гость, тем выше статус карты. Всего их четыре вида:

- серебряная карта (с третьего по четвёртый заезд) – 5 %;

- золотая карта (с пятого по девятый заезд) – 7 %;

- платиновая карта (с десятого по четырнадцатый заезд) – 12 %;

- бриллиантовая карта (действует с пятнадцатого заезда) – 15 %.

Таким образом, обладатели бриллиантовой карты могут получить максимум – 20 % по туркешбэку и 15 % по акции санатория, то есть 35 % выгоды. Впрочем, такую скидку можно оформить и не являясь постоянным гостем санатория, чему поможет ещё одна акция от белокурихинской здравницы премиум-класса. Ведь здесь до 28 февраля действует акция «Поделись скидкой!». Благодаря ей получить все преференции владельца карты может любой человек, которому её вручил обладатель. Будь то его друг, знакомый, родственник или коллега.

Санаторий «Россия» обладает мощной лечебной базой, высококлассным медперсоналом, к услугам его гостей множество эффективных процедур, безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом, бесплатный доступ к собственной горнолыжной трассе, а также каток и беговая лыжная трасса. Курорт Белокуриха славится свежим воздухом, великолепной природой, мягкой зимой и солнечной погодой. С учётом отличных предложений по скидкам именно сейчас самое прекрасное время для отдыха в санатории «Россия».

Санаторий «Россия»:

Алтайский край, Белокуриха, ул. Славского, 34

www.sanrussia.ru

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