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Ученый Седых спрогнозировал всплеск «омикрона» в Новосибирской области в феврале

Фото Ученый Седых спрогнозировал всплеск «омикрона» в Новосибирской области в феврале
Фото Ученый Седых спрогнозировал всплеск «омикрона» в Новосибирской области в феврале

Сиб.фм

Новосибирский ученый Сергей Седых заявил, что «омикрон» распространится в регионе в феврале.

Биолог Сергей Седых рассказал, что заболеваемость «омикроном» в Новосибирской области резко вырастет в феврале. Об этом сообщили СМИ.

Новосибирский ученый спрогнозировал рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в регионе. Сергей Седых заявил, что всплеск заболеваемости придется на февраль 2022 года. По прогнозу ученого, в России на пике «омикрон»-волны COVID-19 – в середине или конце февраля – будет 500 тысяч заражений в день. Точный прогноз по региону биолог дать не рискнул, но предположил, что число заболевших будет вдвое больше, чем на пике «дельты».

«Как минимум, будет в два раза больше заболевших, как максимум – в десять раз. Я сужу по тому, какие пики создал «омикрон» в Германии, США и Франции», – заявил Седых в беседе с АиФ-Новосибирск.

Он добавил, что рост заболеваемости в Новосибирской области должен был начаться еще 15 января. Из-за того, в городе работает аэропорт и ЖД-вокзал, открыто автомобильное сообщение, люди приезжают из других регионов. Следовательно, распространение вируса неизбежно.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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