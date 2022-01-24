В микрорайоне «Чистая Слобода» в Новосибирске двое суток нет воды

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Жители микрорайона «Чистая Слобода» в Новосибирске двое суток сидят без воды из-за засора канализации.

В 17 многоэтажных домах в Новосибирске отключили воду из-за засора канализации. Новосибирцы сидят без воды уже двое суток, сообщили СМИ.

В новосибирском жилом микрорайоне «Чистая Слобода» коммунальщики отключили холодную воду из-за засора на насосной станции. Устранить аварию должны были еще сегодня днем, однако жильцы 17 многоэтажек до сих пор сидят без воды. По словам местных жителей, дать воду обещали к 18:00 24 января, однако ее все еще нет.

«У нас такое первый раз. В аварийную службу дозвониться не можем. Звоним в мэрию – отправляют в управляющую компанию. Ни помыться, ни в туалет сходить», – пожаловались жильцы оставшихся без воды домов АиФ-Новосибирск.

Коммунальщики утверждают, что работы по устранению аварии продолжаются. В канализационном колодце скопилось огромное количество мусора и предметов личной гигиены. Точное время устранения засора канализации неизвестно.

Набрать холодную воду новосибирцы могут в тепловых пунктах около домов №252/1, 274 и 264 по улице Титова и домов №13, 17 и 17 по улице Спортивной.