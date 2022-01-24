Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В микрорайоне «Чистая Слобода» в Новосибирске двое суток нет воды

Фото В микрорайоне «Чистая Слобода» в Новосибирске двое суток нет воды
Фото В микрорайоне «Чистая Слобода» в Новосибирске двое суток нет воды

Vk.com / nd_chistaya_sloboda

Жители микрорайона «Чистая Слобода» в Новосибирске двое суток сидят без воды из-за засора канализации.

В 17 многоэтажных домах в Новосибирске отключили воду из-за засора канализации. Новосибирцы сидят без воды уже двое суток, сообщили СМИ.

В новосибирском жилом микрорайоне «Чистая Слобода» коммунальщики отключили холодную воду из-за засора на насосной станции. Устранить аварию должны были еще сегодня днем, однако жильцы 17 многоэтажек до сих пор сидят без воды. По словам местных жителей, дать воду обещали к 18:00 24 января, однако ее все еще нет.

«У нас такое первый раз. В аварийную службу дозвониться не можем. Звоним в мэрию – отправляют в управляющую компанию. Ни помыться, ни в туалет сходить», – пожаловались жильцы оставшихся без воды домов АиФ-Новосибирск.

Коммунальщики утверждают, что работы по устранению аварии продолжаются. В канализационном колодце скопилось огромное количество мусора и предметов личной гигиены. Точное время устранения засора канализации неизвестно.

Набрать холодную воду новосибирцы могут в тепловых пунктах около домов №252/1, 274 и 264 по улице Титова и домов №13, 17 и 17 по улице Спортивной.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17300
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10173
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
9250
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
8957
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8473
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7742
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6459
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей