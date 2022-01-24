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В Новосибирск 25 января придут морозы до -23 градусов

Фото В Новосибирск 25 января придут морозы до -23 градусов
Фото В Новосибирск 25 января придут морозы до -23 градусов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске на неделе с 24 по 30 января ожидаются морозы до -23 градусов.

В Новосибирске установится морозная погода из-за антициклона. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

В ближайшую неделю в Новосибирске будет умеренно холодная погода. Температура воздуха опустится до -23 °С из-за антициклона, пройдут небольшие осадки. Морозы ослабнут только к 26 января, однако затем антициклон окрепнет, а морозы станут сильнее, передает АиФ-Новосибирск. Завтра, 25 января, днем возможен небольшой снег, ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха -18...-20 °С, в пригороде до -23 °С. Днем будет -13...-15 °С.

26 января пойдет снег. Днем потеплеет до -12...-14 °С. Ночью в четверг, 27 января, продолжит идти снег, сохранится ветер до 7 метров в секунду. Температура ночью -20...-22 °С, днем -14...-16 °С.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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