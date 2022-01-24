В Новосибирске ко Дню студента открылся первый музей шпаргалок

Фото с сайта НГТУ НЭТИ

Первый в Новосибирске музей шпаргалок открылся на базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в преддверии Дня студента, сообщили в пресс-службе вуза.

В музее Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ подготовили ко Дню студента, который отмечается 25 января, тематическую выставку — экспозицию шпаргалок, собранных во время сессии. Чтобы учащиеся активнее ими делились, взамен им предлагали мерч.

«Мы не ожидали, что будет такой отклик, но буквально за пару дней удалось собрать несколько десятков уникальных шпаргалок. Среди них есть и «классика» в виде надписей на обратной стороне бутылочной этикетки, и современный гаджет — пустой наушник, внутри которого прячется маленький листок», — рассказала начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева.

Также среди экспонатов можно увидеть одноразовые маски с большим количеством мелких записей на оборотной стороне и распиленные пополам ластики с «гармошками» подсказок. Всего выставка насчитывает 40 образцов.

Напомним, что, помимо российского Дня студента, существует и международный, отмечаемый ежегодно 17 ноября.