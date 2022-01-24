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общество

В Новосибирске подняли стоимость проезда в двух маршрутных такси

Фото В Новосибирске подняли стоимость проезда в двух маршрутных такси
Фото В Новосибирске подняли стоимость проезда в двух маршрутных такси

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске на 15-20 % увеличилась стоимость поездок на двух маршрутных такси.

В Новосибирске увеличили цены на проезд в двух маршрутках – № 28 и № 51. Об этом сообщили на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.

Так, с 24 января на 20 % подорожал проезд в маршрутном такси № 28, который ездит по маршруту «ПКиО “Заельцовский”» – «Диагностический центр». Цена увеличилась с 25 до 30 рублей.

С 3 февраля новый тарифный план действует для пассажиров маршрутного такси № 51, который направляется по маршруту «Автопорт “Калининский”» – «Вокзал “Новосибирск-Главный”». Стоимость за проект увеличится с 30 до 35 рублей, то есть поднимется примерно на 16,7 %.

Перевозчики связывают рост тарифов с повышением цен на бензин и запчасти для автомобилей. Они рассказали, что в целом за год цены выросли на 35-45 %, однако и этого мало.

Отметим, что в Новосибирске ещё в прошлом году повысили тариф на общественный транспорт, поездки на маршрутных такси были увеличены в целом до 35 рублей. Аналогичная ситуация с троллейбусами, автобусами и метро, однако там цена увеличилась на 1 рубль.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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