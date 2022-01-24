В Новосибирске появилась услуга выноса мусора для ленивых

Фото из Instagram-аккаунта @yavinesu_novosib

Московский сервис «ЯВынесу» пришёл в Новосибирск. Теперь горожане, которым лень выбрасывать мусор, могут попросить об этом курьера.

Жителям Новосибирска теперь доступен новый облегчающий жизнь сервис «ЯВынесу», рассчитанный на тех, кому лень самостоятельно выбрасывать мусор из дома или офиса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сервис выноса мусора (@yavinesu_novosib)

Заказать вынос мусора можно через мобильное приложение, стоимость услуги зависит от тарифа. Например, разовый вынос обойдётся минимум в 160 рублей, подписка — минимум в 1500. Первый заказ по промокоду обещают выполнить бесплатно.

Курьеры могут забирать мешки объёмом от 20 до 100 литров и весом до семи килограммов.

Напомним, ранее в Новосибирске заработала экспресс-доставка продуктов от «Яндекса» — сервис, работающий по аналогии с «Самокатом».