В Новосибирске умер известный тренер по карате Юрий Карманов

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На занятия к тренеру из Новосибирска Юрия Карманову воспитанники приезжали из разных сёл и деревень.

Юрий Карманов на протяжении 12 лет тренировал детей в Каргатском районе киокушинскай карате. Благодаря нему в районе удалось возродить секцию по единоборствам. Однако накануне стало известно о смерти тренера, об этом сообщили в местной газете «За изобилие».

В некрологе рассказывается, что тренер провёл для детей турнир «Ратное братство» в Каргате. Благодаря его тренировкам юные каратисты смогли зарекомендовать себя не только в Новосибирской области, но и в других регионах страны.

Всего число воспитанников Юрия Карманова составляет порядка 500 человек, в последнее время у тренера занимались 30 спортсменов. Некоторые его воспитанники приезжали на занятия из Теренино, Набережного, Форпоста-Каргата и Мусова.

Юрий Карманов всё это время жил в Новосибирске, но последние год приезжал в Каргат, чтобы трижды в неделю тренировать детей.

«Уход Юрия Петровича стал для нас невосполнимой потерей. И, конечно, его дело не может остаться незавершённым. По этому поводу я планирую встретиться с президентом Федерации карате Михаилом Косыревым и обсудить возможности продолжения тренировок в Каргате», — цитирует газета директора спорткомплекса Евгения Латышева.

Напомним, ранее в Новосибирске умер сын великого художника Анатолий Грицюк. Он был известен как дизайнер двухтомного альбома художника Александра Шурица. Мужчина в конце прошлого года умер от коронавируса в больнице.