В Новосибирске утвердили перечень растений для озеленения улиц

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В мэрии Новосибирска утвердили список растений, которые могут использоваться для озеленения города. Об этом сообщается на муниципальном портале «Зелёный Новосибирск».

В Новосибирске утвердили перечень растений, которые можно использовать для озеленения улиц. Всего в нём можно найти 190 наименований деревьев и кустарников, среди которых различные виды берёз, тополь, ель и дуб. Полный список опубликован на портале «Зелёный Новосибирск».

Разрабатывался перечень при участии специалистов Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и членов Зелёного Совета при департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии.

Напомним, ранее растения в Новосибирске подбирали или стихийно, или опираясь на довольно старый документ «Нормы посадки деревьев и кустарников городских зелёных насаждений», разработанный Академией коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.