Полицейские в Новосибирске выявили более 200 мигрантов-нелегалов

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В Новосибирске прошла спецоперация по выявлению нелегальных мигрантов.

В Новосибирске за прошлую неделю полицейские выявили 209 нелегальных мигрантов во время проверок соблюдения миграционного режима. Об этом 24 января на оперативном совещании сообщил руководитель ГУ МВД России по региону Андрей Кульков.

Во время спецоперации полицейские проверили 122 объекта, большинство из них – жилые сектора, в некоторых случаях – торговые ряды.

«Проверены четыре места розничной торговли, два рынка и одна спортивная организация. Были проверены места массовой регистрации граждан в Дзержинском и Центральном районах Новосибирска. Выявлено 209 фактов нарушения миграционного законодательства. Взыскано штрафов на сумму 852 тысячи рублей», – заявил Кульков.

Известно, что 10 иностранных граждан депортировали из России.

По словам Кулькова, в городе параллельно продолжаются рейдовые проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности. Только за прошлую неделю было составлено более 700 административных протоколов.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили преступную группу, которая организовала нелегальный миграционный канал для провоза иностранцев. Им назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.