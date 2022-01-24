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В Новосибирской области из-за COVID-19 закрыли на карантин три школы

Фото В Новосибирской области из-за COVID-19 закрыли на карантин три школы
Фото В Новосибирской области из-за COVID-19 закрыли на карантин три школы

Фото Густаво Зырянова

Три школы в Новосибирской области закрыты на карантин из-за коронавируса, ещё в 120 образовательных учреждениях учащиеся 314 классов переведены на дистант, сообщил замминистра образования региона Юрий Савостьянов.

В понедельник, 24 января, заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов рассказал о ситуации с COVID-19 в школах. По его словам, в целом все образовательные организации работают в штатном режиме. На карантин закрыты всего три школы, но какие именно, представитель Минобра не уточнил.

«По состоянию на 23 января всего в школах зарегистрировано 375 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 334 ребёнка и 41 взрослый», — сказал он на совещании в правительстве.

314 классов в 120 школах в связи с обнаружением коронавируса у учеников и педагогов переведены на дистанционный режим обучения.

Из учительского состава на больничном находятся 2,6 % (1091 человек). При этом COVID-19 диагностирован у 79 педагогов, у остальных — ОРВИ.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
школы
коронавирус
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