В Новосибирской области крупный рогатый скот привьют от ящура из-за вспышки в Казахстане

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Поголовье крупного рогатого скота в Новосибирской области привьют от ящура из-за вспышки заболевания на территории Казахстана, сообщил 24 января министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Крупный рогатый скот в Новосибирской области привьют от ящура — острого инфекционного заболевания, которому наиболее подвержены молодые парнокопытные, заявил в понедельник, 24 января, министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Проведут вакцинацию из-за вспышки заболевания на территории соседнего Казахстана и отдельных регионов РФ, уточнил он.

«Вчера в Новосибирскую область авиатранспортом поступила первая партия вакцины. Поступило 460 тысяч доз, этого достаточно для первого этапа вакцинации всего поголовья рогатого скота», — уточнил глава Минсельхоза.

Напомним, что 12 января из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру Россельхознадзор ввёл запрет на импорт животных и продукции животноводства из Казахстана. Также ведомство на время ограничило провоз в РФ б/у оборудования для содержания и убоя животных.