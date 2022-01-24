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В Новосибирской области крупный рогатый скот привьют от ящура из-за вспышки в Казахстане

Фото В Новосибирской области крупный рогатый скот привьют от ящура из-за вспышки в Казахстане
Фото В Новосибирской области крупный рогатый скот привьют от ящура из-за вспышки в Казахстане

Фото pixabay.com

Поголовье крупного рогатого скота в Новосибирской области привьют от ящура из-за вспышки заболевания на территории Казахстана, сообщил 24 января министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Крупный рогатый скот в Новосибирской области привьют от ящура — острого инфекционного заболевания, которому наиболее подвержены молодые парнокопытные, заявил в понедельник, 24 января, министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Проведут вакцинацию из-за вспышки заболевания на территории соседнего Казахстана и отдельных регионов РФ, уточнил он.

«Вчера в Новосибирскую область авиатранспортом поступила первая партия вакцины. Поступило 460 тысяч доз, этого достаточно для первого этапа вакцинации всего поголовья рогатого скота», — уточнил глава Минсельхоза.

Напомним, что 12 января из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру Россельхознадзор ввёл запрет на импорт животных и продукции животноводства из Казахстана. Также ведомство на время ограничило провоз в РФ б/у оборудования для содержания и убоя животных.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Казахстан
вакцинация
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