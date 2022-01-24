В новосибирском «Векторе» проверили жизнеспособность «омикрона»

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Специалисты новосибирского центра вирусологии «Вектор» выяснили, как долго новый штамм коронавируса «омикрон» живёт на различных поверхностях, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Учёные новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» продолжают изучать стремительно распространяющийся по России и миру штамм коронавируса «омикрон». По информации пресс-службы Роспотребнадзора, специалисты выяснили, как долго он может выживать на разных поверхностях: металле, пластике, керамической плитке, а также в дистиллированной воде.

Все опыты проводились в одинаковых условиях: при относительной влажности воздуха 30-40 % и температуре 26-28 градусов.

«Установлено, что быстрее всего вирус теряет жизнеспособность на керамике — для этого ему нужно менее 24 часов», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также стало известно, что заражённая вирусом культура клеток Vero E6 не вызывает их гибель через шесть суток, как это было с другими штаммами SARS-CoV-2.

Напомним, ранее в «Векторе» сообщали о четырёх выделенных в России вариантах «омикрона». Все они были выявлены у граждан, вернувшихся из других стран.