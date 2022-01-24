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В селе под Новосибирском 64-летний мужчина забил до смерти сожительницу

Фото В селе под Новосибирском 64-летний мужчина забил до смерти сожительницу
Фото В селе под Новосибирском 64-летний мужчина забил до смерти сожительницу

Фото СУ СКР по Новосибирской области

64-летнего мужчину осудят за убийство сожительницы в селе под Новосибирском.

В Новосибирской области 64-летний мужчина сдался полиции после того, как до смерти забил сожительницу. Накануне дело дошло до суда, об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Трагедия произошла в ночь на 12 ноября 2021 года в селе Красноселье Чановского района. Всё началось с алкоголя и обычной бытовой ссоры, однако после 64-летний мужчина начал избивать свою сожительницу. По данным СК, он нанёс ей множественные удары по руках, ногам, в область груди, живота, шеи и головы. Когда женщина умерла, он вызвал полицию и во всём сознался.

«В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении убийства своей сожительницы он признал частично», – сообщили в ведомстве.

На данный момент уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») поступило в суд. Следователи собрали достаточную доказательную базу и получили обвинительное заключение прокурора. Мужчине за убийство сожительницы грозит до 15 лет колонии.

Напомним, ранее в Новосибирске ревнивый мужчина вместе с другом до смерти избили соперников. Мужчины устроили массовую драку на чужом застолье, в отношении обоих возбуждены уголовные дела.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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