Вирусолог Альтштейн объяснил недоверие россиян к вакцинам от коронавируса

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Часть россиян не доверяют вакцинам от коронавируса из-за слухов, циркулирующих в обществе, а также потому, что не сталкиваются с больными, а на улицах «не валяются трупы», заявил вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с NEWS.ru.

Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, с чем связано недоверие россиян к вакцине от коронавируса.

«[Люди] смотрят, что трупы [на улицах] не валяются, подавляющее большинство даже больных не видят. Если бы они видели, как бывает при натуральной оспе, при чуме, когда люди могут умирать в каждом доме, я думаю, что они действительно бы задумались», – сказал Альтштейн в разговоре с журналистами NEWS.ru.

Он добавил, что в Сети ходят слухи о «генно-инженерной» вакцине, а некоторые люди пытаются набрать себе очки, выступая в СМИ на тему того, какая вакцина опасна, поскольку была разработана в короткие сроки и не прошла сертификацию на Западе.

«Здесь же взрослые люди, которые не обязаны вакцинироваться, видят, что болезнь не чума, не валяются трупы вокруг, возникают слухи, что вакцину сделали быстро, [появляются вопросы] надо ли ей доверять? Почему Запад не признаёт нашу вакцину, в чём дело? Поэтому начинаются слухи и рассуждения, в результате взрослые люди, когда речь идёт о таком опасном заболевании, проявляют свои сомнения», – пояснил вирусолог.

По его словам, люди не видят для себя серьёзной опасности в заражении коронавирусной инфекцией, хотя она на самом деле существует. Показатель летальности при распространении вируса «дельта» составлял 3,5 %, что считается высоким, однако для сравнения: при относительно мягких вспышках натуральной оспы он был на уровне 5 %, добавил Альтштейн.