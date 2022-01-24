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Врач из Новосибирска назвала главные симптомы «омикрона» у детей

Фото Врач из Новосибирска назвала главные симптомы «омикрона» у детей
Фото Врач из Новосибирска назвала главные симптомы «омикрона» у детей

Pixabay.com

Известный новосибирский врач Татьяна Овсянникова перечислила основные симптомы «омикрона» у детей.

Врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова рассказала, как распознать «омикрон» у ребенка. Эксперт заявила, что детские симптомы омикрон-штамма COVID отличаются от проявлений болезни у взрослых людей, сообщили СМИ.

«Омикрон» распространяется гораздо быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, и все чаще поражает детей и молодых людей. Наиболее опасен омикрон-штамм для маленьких детей – у них он провоцирует развитие бронхита с опасными осложнениями.

У детей постарше заболевание проявляется кожной сыпью и проблемами с ЖКТ. Первым симптомом болезни, как правило, становится насморк. Несколько дней держится повышенная температура тела, больной ощущает слабость, головную боль, боль в мышцах и суставах. А вот потеря обоняния при «омикроне» встречается редко, передает АиФ-Новосибирск.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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