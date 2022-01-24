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Выставили голым на мороз: в Алтайском крае родители-изверги жестоко наказали 5-летнего сына

Фото Выставили голым на мороз: в Алтайском крае родители-изверги жестоко наказали 5-летнего сына
Фото Выставили голым на мороз: в Алтайском крае родители-изверги жестоко наказали 5-летнего сына

Фото: скриншот из видео Mash Siberia

В Алтайском крае родители-изверги выставили на мороз пятилетнего сына — в качестве наказания они предварительно раздели ребёнка догола.

Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае в отношении родителей, которые выставили на мороз своего пятилетнего сына. Полностью голого ребёнка заметили прохожие — мальчик стоял на заснеженном крыльце и дрожал от холода.

"21 января 2022 года в селе Селезнево Шелаболихинского района родители 5-летнего мальчика, будучи недовольные поведением сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Сейчас мальчик и двое его братьев изъяты из семьи.

Следователи также проверяют местные органы опеки и профилактики на предмет халатности — по данным тг-канала Mash Siberia, документы на лишение супругов родительских прав суд рассматривает с прошлого года.

Напомним, в начале январе на обочине трассы под Новосибирском подростки заметили коробку, в которой лежала трёхдневная девочка. Ребёнка выкинули на мороз умирать, однако молодые люди доставили девочку в больницу, где её удалось отогреть и спасти.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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