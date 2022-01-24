Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Запрещали встречаться: влюблённые школьники признались в убийстве семьи из 3 человек под Омском

Фото Запрещали встречаться: влюблённые школьники признались в убийстве семьи из 3 человек под Омском
Фото Запрещали встречаться: влюблённые школьники признались в убийстве семьи из 3 человек под Омском

Фото СУ СК по Омской области

Журналисты Сиб.фм собрали всё, что известно о трагедии в Омской области: там 14-летняя школьница и её 17-летний парень жестоко расправились с семьёй девочки, запрещавшей им общаться.

Следователи продолжают расследовать убийство 35-летней женщины, её 38-летнего сожителя и 10-летней девочки, которые, по версии силовиков, стали жертвами двух школьников. Девочка подговорила своего возлюбленного расправиться с родителями, которые мешали им встречаться.

«Спасите! Маму режут!»

Трагедия произошла в ночь на 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. В дом к местным жителям постучались дети их соседей – 14-летняя девочка и её 6-летний брат. Школьница барабанила в окна с криками, что её семью убивают.

«Кричали: «Спасите! Маму режут!» – заявил хозяин дома журналистам издания NGS55.ru.

Хозяин запустил детей внутрь, а сам собрал ещё несколько человек и отправился на место преступления. В доме он увидел убитую 35-летнюю женщину, её 10-летнюю дочь и её 38-летнего сожителя. Тела всех троих были изуродованы ножевыми ранениями. На место происшествия вызвали полицию.

Фото Запрещали встречаться: влюблённые школьники признались в убийстве семьи из 3 человек под Омском 2

14-летняя школьница позже рассказала силовикам, что проснулась от громкого стука, затем услышала крик матери о том, что «режут отчима». Школьница вместе с 6-летним братом выскочила на улицу через окно. При этом девочка, по её словам, мельком успела разглядеть лицо убийцы – это был мужчина 45-50 лет с «морщинистым лицом». Она подчеркнула, что злoумышленник либо носит бороду, либо закрыл лицо чёрной маской. Со слов школьницы были составлены два фоторобота.

Фото Запрещали встречаться: влюблённые школьники признались в убийстве семьи из 3 человек под Омском 3

На розыск подозреваемого бросили лучших сыщиков. На протяжении полутора суток силовики не теряли надежды найти убийцу по горячим следам, однако разыскать 50-летнего мужчину с «морщинистым» лицом так и не смогли. Всё говорило о том, что на тройное убийство пошёл кто-то из местных жителей: село находится в нескольких километрах от границы с Казахстаном и попасть в него незамеченным не так-то просто. На помощь местным правоохранителям прибыли криминалисты Главного управления криминалистики и посоветовали внимательнее присмотреться к показаниям выжившей школьницы.

«Отчим приставал»

Первое, что бросилось в глаза криминалистам в трагической ситуации – одежда, в которой школьница и её 6-летний брат явились к соседям. Если мальчик был просто завёрнут в покрывало, то его сестра прибежала в штанах и в куртке: эксперты удивились самообладанию девочки, которая перед лицом неминуемой смерти нашла время одеться, а уже потом выбежала на улицу.

Сомнений добавили показания самого 6-летнего мальчика. Он рассказал оперативникам, что в то время, как неизвестный убивал родителей, сестра зажимала ему рот и глаза своими руками.

Фото Запрещали встречаться: влюблённые школьники признались в убийстве семьи из 3 человек под Омском 4

Школьницу решено было допросить повторно. Также перед следователями оказался её 17-летний друг. Разговора с пристрастием подростки не выдержали. Кто сознался первый, доподлинно неизвестно, однако оба заявили, что планировали убийство заранее.

При этом девочка заявила, что к расправе её подтолкнуло поведение отчима: мужчина якобы постоянно к ней приставал. По её словам, решено было убить только сожителя матери, но всё пошло не по плану: необходимо было убрать свидетелей, среди которых оказалась её тяжелобольная 10-летняя сестра. Ребёнок, увидев окровавленные тела родителей, истошно кричал, поэтому мог привлечь лишнее внимание.

«Мужик работяга был, детей не обижал»

Соседи погибшей семьи в один голос заявили журналистам, что не верят в приставания мужчины к падчерице. Люди очень тепло отзываются о погибших: пара познакомилась несколько лет назад и переехала в Юрьевку по месту жительства мужчины. У него – сын от первого брака, у неё – трое.

Жили, по словам соседей, дружно. Младшая дочь женщины была инвалидом. Много денег семья тратила на поправку её здоровья: возили в город на лечение, покупали тренажёры. Недавно девочка научилась ездить на велосипеде. Люди уверяют, что мать «баловала» своих детей и старалась, чтобы «у них всё было».

Семья ни разу не попадала в поле зрения органов опеки и правоохранителей. Чего нельзя сказать о семье друга 14-летней школьницы. Журналисты выяснили, что не так давно парень ушёл из дома, где жил вместе со своей матерью. Молодой человек, по их словам, «болтался по друзьям и ночевал где придётся».

«Мать запрещала общаться»

Утром 24 января следователи огласили свою версию произошедших событий. Правоохранители уверяют, что между 14-летней школьницей и её матерью возникли неприязненные отношения на фоне общения девочки с «трудным подростком». Женщина запрещала дочери общаться с парнем, а та в свою очередь запланировала убийство родительницы и отчима.

Подростки спланировали расправу: распределили роли, молодой человек наточил нож для забоя домашних животных. В ночь на 22 января девочка обеспечила своему возлюбленному проход в дом.

Фото Запрещали встречаться: влюблённые школьники признались в убийстве семьи из 3 человек под Омском 5

«Подозреваемый нанёс смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать», – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по Омской области.

Позже эксперты насчитают на теле погибшего мужчины 24 ножевых ранения, на телах женщины и 10-летнего ребёнка – по 7 ран.

Среди журналистов ходит версия, что подростки планировали убить взрослых, их тела расчленить и закопать, а потом сослаться на то, что пара бросила детей и скрылась в неизвестном направлении.

Фото Запрещали встречаться: влюблённые школьники признались в убийстве семьи из 3 человек под Омском 6

«На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож – орудие убийства и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства», – сообщили следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве трёх человек. В зависимости от роли каждого подростка в преступлении им грозит наказание в виде реального лишения свободы. При этом если в деле будет доказано участие в убийстве 14-летней школьницы, ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы, её 17-летнему другу – вплоть до пожизненного заключения.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16641
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10003
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
9097
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
8789
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8320
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7666
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6406
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей