Запрещали встречаться: влюблённые школьники признались в убийстве семьи из 3 человек под Омском

Фото СУ СК по Омской области

Журналисты Сиб.фм собрали всё, что известно о трагедии в Омской области: там 14-летняя школьница и её 17-летний парень жестоко расправились с семьёй девочки, запрещавшей им общаться.

Следователи продолжают расследовать убийство 35-летней женщины, её 38-летнего сожителя и 10-летней девочки, которые, по версии силовиков, стали жертвами двух школьников. Девочка подговорила своего возлюбленного расправиться с родителями, которые мешали им встречаться.

«Спасите! Маму режут!»

Трагедия произошла в ночь на 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. В дом к местным жителям постучались дети их соседей – 14-летняя девочка и её 6-летний брат. Школьница барабанила в окна с криками, что её семью убивают.

«Кричали: «Спасите! Маму режут!» – заявил хозяин дома журналистам издания NGS55.ru.

Хозяин запустил детей внутрь, а сам собрал ещё несколько человек и отправился на место преступления. В доме он увидел убитую 35-летнюю женщину, её 10-летнюю дочь и её 38-летнего сожителя. Тела всех троих были изуродованы ножевыми ранениями. На место происшествия вызвали полицию.

14-летняя школьница позже рассказала силовикам, что проснулась от громкого стука, затем услышала крик матери о том, что «режут отчима». Школьница вместе с 6-летним братом выскочила на улицу через окно. При этом девочка, по её словам, мельком успела разглядеть лицо убийцы – это был мужчина 45-50 лет с «морщинистым лицом». Она подчеркнула, что злoумышленник либо носит бороду, либо закрыл лицо чёрной маской. Со слов школьницы были составлены два фоторобота.

На розыск подозреваемого бросили лучших сыщиков. На протяжении полутора суток силовики не теряли надежды найти убийцу по горячим следам, однако разыскать 50-летнего мужчину с «морщинистым» лицом так и не смогли. Всё говорило о том, что на тройное убийство пошёл кто-то из местных жителей: село находится в нескольких километрах от границы с Казахстаном и попасть в него незамеченным не так-то просто. На помощь местным правоохранителям прибыли криминалисты Главного управления криминалистики и посоветовали внимательнее присмотреться к показаниям выжившей школьницы.

«Отчим приставал»

Первое, что бросилось в глаза криминалистам в трагической ситуации – одежда, в которой школьница и её 6-летний брат явились к соседям. Если мальчик был просто завёрнут в покрывало, то его сестра прибежала в штанах и в куртке: эксперты удивились самообладанию девочки, которая перед лицом неминуемой смерти нашла время одеться, а уже потом выбежала на улицу.

Сомнений добавили показания самого 6-летнего мальчика. Он рассказал оперативникам, что в то время, как неизвестный убивал родителей, сестра зажимала ему рот и глаза своими руками.

Школьницу решено было допросить повторно. Также перед следователями оказался её 17-летний друг. Разговора с пристрастием подростки не выдержали. Кто сознался первый, доподлинно неизвестно, однако оба заявили, что планировали убийство заранее.

При этом девочка заявила, что к расправе её подтолкнуло поведение отчима: мужчина якобы постоянно к ней приставал. По её словам, решено было убить только сожителя матери, но всё пошло не по плану: необходимо было убрать свидетелей, среди которых оказалась её тяжелобольная 10-летняя сестра. Ребёнок, увидев окровавленные тела родителей, истошно кричал, поэтому мог привлечь лишнее внимание.

«Мужик работяга был, детей не обижал»

Соседи погибшей семьи в один голос заявили журналистам, что не верят в приставания мужчины к падчерице. Люди очень тепло отзываются о погибших: пара познакомилась несколько лет назад и переехала в Юрьевку по месту жительства мужчины. У него – сын от первого брака, у неё – трое.

Жили, по словам соседей, дружно. Младшая дочь женщины была инвалидом. Много денег семья тратила на поправку её здоровья: возили в город на лечение, покупали тренажёры. Недавно девочка научилась ездить на велосипеде. Люди уверяют, что мать «баловала» своих детей и старалась, чтобы «у них всё было».

Семья ни разу не попадала в поле зрения органов опеки и правоохранителей. Чего нельзя сказать о семье друга 14-летней школьницы. Журналисты выяснили, что не так давно парень ушёл из дома, где жил вместе со своей матерью. Молодой человек, по их словам, «болтался по друзьям и ночевал где придётся».

«Мать запрещала общаться»

Утром 24 января следователи огласили свою версию произошедших событий. Правоохранители уверяют, что между 14-летней школьницей и её матерью возникли неприязненные отношения на фоне общения девочки с «трудным подростком». Женщина запрещала дочери общаться с парнем, а та в свою очередь запланировала убийство родительницы и отчима.

Подростки спланировали расправу: распределили роли, молодой человек наточил нож для забоя домашних животных. В ночь на 22 января девочка обеспечила своему возлюбленному проход в дом.

«Подозреваемый нанёс смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать», – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по Омской области.

Позже эксперты насчитают на теле погибшего мужчины 24 ножевых ранения, на телах женщины и 10-летнего ребёнка – по 7 ран.

Среди журналистов ходит версия, что подростки планировали убить взрослых, их тела расчленить и закопать, а потом сослаться на то, что пара бросила детей и скрылась в неизвестном направлении.

«На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож – орудие убийства и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства», – сообщили следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве трёх человек. В зависимости от роли каждого подростка в преступлении им грозит наказание в виде реального лишения свободы. При этом если в деле будет доказано участие в убийстве 14-летней школьницы, ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы, её 17-летнему другу – вплоть до пожизненного заключения.