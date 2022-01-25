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Дело о выводе 3 млн долларов за рубеж рассмотрят в суде Новосибирска

Фото Дело о выводе 3 млн долларов за рубеж рассмотрят в суде Новосибирска
Фото Дело о выводе 3 млн долларов за рубеж рассмотрят в суде Новосибирска

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

Следователи обвинили директора компании, зарегистрированной в Новосибирске, в махинациях с валютой на поставке сельскохозяйственной продукции в Россию.

Западно-Сибирский транспортный прокурор направил в суд дело об уклонении от репатриации иностранной валюты в особо крупном размере.

По версии следствия, директор компании, зарегистрированной в Новосибирске, заключил контракт с иностранной компанией на поставку сельскохозяйственной продукции в Россию на сумму более 9 млн долларов. Срок действия контракта истёк в декабре 2019 года, при этом поставщик выполнил его условия на сумму около 6 млн долларов, а заказчик не обеспечил возврат более 3 млн на банковский счёт за неввезённый товар.

В результате было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. Дело направлено в Ленинский суд Новосибирска.

Напомним, ранее 50-летнего жителя Новосибирска отдали под суд за отмывание более 3 млрд рублей.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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