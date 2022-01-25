Догхантеры в Новосибирске расставили капканы на бездомных собак

Фото Натальи Пося, vk.com/spz_belyipes

В Новосибирске бездомная собака попала в капкан – псу пришлось полностью ампутировать лапу.

В Новый год, 31 декабря, в Новосибирске прохожие нашли собаку, попавшую лапой в капкан. Дворняге потребовалась ампутация лапы из-за начавшегося некроза. Об этом Сиб.фм рассказала сибирячка Наталья, которая решила помочь бездомному псу.

Прошлогодний снимок Натальи

Наталья рассказала, что в 2020 году эту собаку уже находили волонтёры службы «Белый пёс». Она не социализирована, боится людей и ведёт себя дико. Однако её смогли отловить и стерилизовать. После этого собаку с биркой отпустили на улицу. Всё это время пёс жил на лодочной базе на Шлюзе, питался найденной на улице едой, пока не попал в капкан.

«Собаку с капканом на лапе увидела у себя во дворе моя коллега 31 декабря, на следующий день мы пошли вместе её искать, но не увидели. Потом периодически её видели местные жители и писали об этом в чате. Я вспомнила, что год назад видела её с другой собакой и даже кормила сосисками. Они не подходили, боялись, видимо, ели на расстоянии», – вспоминает Наталья.

Девушки попытались поймать собаку, однако пришлось обращаться за помощью в службу «Белый пёс». Пса недавно получилось отловить и доставить в клинику. Наталья рассказывает, что к этому моменту прошло слишком много времени, у животного начался некроз и лапу уже не спасти.

«Сегодня ей провели операцию по ампутации, мне только что об этом сообщили. Сейчас она отходит, лапу пришлось ампутировать под лопатку. Ещё нашли клещей, взяли анализы. Она вообще не социализирована, сложно будет найти ей передержку с уходом, на операцию и уход потребуется много денег», – рассказывает сибирячка.

Девушка добавила, что решила самостоятельно помочь собаке, однако она впервые столкнулась с такой ситуацией.

«У меня вообще двоякое отношение к системе "отлов-стерилизация-выпуск". По сути, собак выпускают на новые мучения и выживание.

Капканов не должно быть в городской среде – это каменный век какой-то. Поставить их мог кто угодно, летом говорили, что бездомные собаки приходят на пляж "Звезда", кусают и пугают отдыхающих, мол, на них догхантеры ставили тогда капканы», – отмечает Наталья.

Операция по ампутации обошлась в 15-20 тысяч рублей, а дальше потребуются деньги на реабилитацию. При этом в приюты животное не берут, найти хозяев будет сложно, а оставлять на улице – нельзя.

Желающие помочь Наталье могут связаться с девушкой по номеру +7 (913) 987-89-74 через WhatsApp.