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Экономист объяснил причину колебания цен на криптовалюту

Фото Экономист объяснил причину колебания цен на криптовалюту
Фото Экономист объяснил причину колебания цен на криптовалюту

Фото pexels.com

Председатель Совета ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский в разговоре с NEWS.ru рассказал о причинах роста и снижения цен на криптовалюту, как связано падение индексов Dow Jones и Nasdaq с падением стоимости первой криптовалюты и стоит ли ожидать более гуманных цен на видеокарты. По его словам, сегодняшнее падение стоимости биткоина наблюдается не в первый и не в последний раз.

Изучив динамику колебаний цен и объёмы торговых сделок на рынке криптовалют, занимающих первые пять позиций, можно как разглядеть наличие корреляции стоимости между цифровыми валютами, так и выявить связь с колебаниями цен на мировых и фондовых рынках, рассказал эксперт.

"Сегодняшнее падение биткоина на 3,7% совпало с падением Dow Jones более чем на 2% и Nasdaq на 3,5%. Не стоит забывать и тот факт, что многие крупные игроки фондового рынка уже инвестировали значительные средства в крипторынок, так что, скорее всего, мы имеем дело с фундаментальными процессами, происходящими на мировых рынках, а также паническими распродажами и марджин-колами спекулянтов, переоценивших возможности «бесконечного роста», поэтому последние события я бы всё-таки отнёс к здоровому процессу сдувания «перегретых пузырей", — объяснил эксперт.

Затрагивая проблему стоимости комплектующих для компьютера, специалист отметил, что здесь всё сложнее.

Он объяснил, что ввиду различия алгоритмов консенсуса, для майнинга (добычи. — NEWS.ru) биткоина эффективнее будет использовать не видеокарты, а специально разработанное для этих целей «железо» — ASIC-майнеры. Видеокарты используются для майнинга других цифровых валют, например Etherium.

Мышинский отметил, что на рынке проводников на сегодняшний день существуют проблемы, связанные с недостатком чипов, например, в сфере автомобилестроения, а рынок потребительской электроники откладывает выпуск очередных партий товара ввиду нехватки предложения микросхем и также роста их стоимости. Видеокарты не являются исключением, так как скупаются «энтузиастами майнинга», образовывая тем самым дефицит в секторе потребительской электроники.

"То есть дефицит уже есть, это системная проблема, и она формируется не только и не столько майнерами. Кроме того, в производстве микроэлектроники существуют определённые циклы, длительность которых измеряется кварталами, полугодиями и годами", — напомнил он.

Резкое падение стоимости какой-то либо из криптовалют не окажет значимого и заметного влияния на рынок микропроцессоров, однако если падение затянется и перейдёт в очередную «криптозиму», то подключатся другие отрасли, которые «подберут» освободившиеся мощности и не дадут электронике стать неприлично доступной. Поэтому ожидать значительного падения или роста стоимости железа в ближайшем будущем не приходится, сообщил Мышинский.

Экономист подчеркнул, что заявление Intel о возможном анонсе энергоэффективного ASIC на конференции ISSCC, ожидаемой в конце февраля, говорит о том, что крупнейшие игроки рынка микроэлектроники также делают ставку на долгосрочный фактор криптовалют.

"Да, они (криптовалюты. — NEWS.ru) волатильны, подвержены резким взлётам и падениям, но, похоже, криптовалюты пришли в нашу жизнь всерьёз и надолго", — подытожил Юрий Мышинский.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что решение запретить оборот криптовалют может выставить Россию посмешищем перед всем миром, а соответствующую инициативу Центробанка не поддержали ни в Госдуме, ни в силовых структурах. Депутат добавил, что Центробанк мешает ввести криптовалюту в легальное поле.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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