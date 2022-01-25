«Лыжня России» открыла электронную регистрацию для участия в соревнованиях

Фото предоставлено МАУ «Стадион»
40-я Всероссийская массовая лыжная гонка состоится 12 февраля 2022 года. Старт традиционно пройдёт в новосибирском Академгородке.
Для участников будет подготовлено четыре дистанции:
На дистанциях 5 и 10 километров (2003 г. р. и старше) электронная регистрация будет работать до 10 февраля (до 23:00).
По словам главного судьи соревнований Максима Однодворцева, электронная регистрация поможет участникам сэкономить время на комиссии по допуску, а также получить электронный номер с чипом.
Комиссия по допуску (приём медицинских заявок и выдача номеров) начнёт работу:
11 февраля 2022 года с 12:00 до 20:00 по двум адресам:
- МАУ «Стадион» (стадион «Спартак», ул. Мичурина д. 10, 2 этаж (правое крыло);
- ТЦ «Эдэм» (ул. Кутателадзе, 4/4).
12 февраля 2022 года по адресу ул. Ионосферная, 3 (Академгородок).
Все участники соревнований должны предоставить в комиссию по допуску следующие документы:
Внимание!
Изменение сроков проведения старта возможно по причине неблагоприятных погодных условий, а также в зависимости от ситуации в регионе с условием распространения коронавируса (COVID-19).
Электронная регистрация для участников на дистанции 5 и 10 километров (2003 г. р. и старше) по ссылке: docs.google.com/forms
Справки по телефону: 240-99-51
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