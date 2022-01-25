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«Лыжня России» открыла электронную регистрацию для участия в соревнованиях

Фото «Лыжня России» открыла электронную регистрацию для участия в соревнованиях
Фото «Лыжня России» открыла электронную регистрацию для участия в соревнованиях

Фото предоставлено МАУ «Стадион»

40-я Всероссийская массовая лыжная гонка состоится 12 февраля 2022 года. Старт традиционно пройдёт в новосибирском Академгородке.

Для участников будет подготовлено четыре дистанции:

  • 500 метров – дети (2012–2014 г. р.);
  • Забег-2023, посвящённый МЧМ по хоккею (участвуют руководители Новосибирской области, мэрии Новосибирска, учреждений, организаций и предприятий, депутаты всех уровней, а также победители, призёры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы);
  • 5 километров – юноши и девушки (2004 г. р. и моложе), мужчины и женщины (2003 г. р. и старше);
  • 10 километров – мужчины и женщины (2003 г. р. и старше).

На дистанциях 5 и 10 километров (2003 г. р. и старше) электронная регистрация будет работать до 10 февраля (до 23:00).

По словам главного судьи соревнований Максима Однодворцева, электронная регистрация поможет участникам сэкономить время на комиссии по допуску, а также получить электронный номер с чипом.

Комиссия по допуску (приём медицинских заявок и выдача номеров) начнёт работу:

11 февраля 2022 года с 12:00 до 20:00 по двум адресам:

- МАУ «Стадион» (стадион «Спартак», ул. Мичурина д. 10, 2 этаж (правое крыло);

- ТЦ «Эдэм» (ул. Кутателадзе, 4/4).

12 февраля 2022 года по адресу ул. Ионосферная, 3 (Академгородок).

  • С 09:00 до 11:30 – выдача нагрудных номеров на дистанцию 5 км (2003 г. р. и моложе) и на 10 км (2002 г. р. и старше);
  • 09:00 до 12:10 – выдача нагрудных номеров на дистанции 5 км (2002 г. р. и старше).

Все участники соревнований должны предоставить в комиссию по допуску следующие документы:

  • паспорт или свидетельство о рождении;
  • справку о допуске врача или согласие, подтверждающее персональную ответственность за своё здоровье.

Внимание!

Изменение сроков проведения старта возможно по причине неблагоприятных погодных условий, а также в зависимости от ситуации в регионе с условием распространения коронавируса (COVID-19).

Электронная регистрация для участников на дистанции 5 и 10 километров (2003 г. р. и старше) по ссылке: docs.google.com/forms

Справки по телефону: 240-99-51

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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