МегаФон рассказал о мобильных привычках новосибирских студентов

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Специалисты МегаФона проанализировали мобильный трафик на базовых станциях основных вузов Новосибирска и пришли к выводу, что профиль учебного заведения оказывает наибольшее влияние на активность студентов в Сети.

Самыми продвинутыми интернет-сёрферами оказались учащиеся Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Будущие архитекторы и строители используют почти в 1,5 раза больше интернета, чем среднестатистический студент новосибирского вуза. Меньше всего времени в Сети проводят в Новосибирском государственном театральном институте – объём трафика на одного пользователя здесь в 4 раза ниже среднего по вузам. Судя по всему, во время репетиций юным актёрам и режиссёрам не до гаджетов.

Самыми разговорчивыми оказались студенты Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Анализ BigData показал, что будущие связисты не спешат отказываться от традиционных средств коммуникации и на 29 % больше остальных используют стандартные голосовые вызовы. А вот будущие педагоги не так многословны или предпочитают общение в чатах – на 30 % меньше времени, чем в среднем по вузам, тратят на звонки учащиеся Новосибирского государственного педагогического университета.

В целом же новосибирские студенты подтверждают распространённое мнение, что молодое поколение чаще пользуется мессенджерами и соцсетями, чем разговаривает по телефону. Учащийся вуза обычно проговаривает 204 минуты в месяц – на 30 % меньше, чем в среднем по области. А вот мобильного интернета тратит в 2 раза больше, чем среднестатистический абонент в регионе – 23 гигабайта. Чтобы не ограничивать себя в мобильном общении, студенты могут воспользоваться 20-процентной скидкой на тарифы линейки #БезПереплат, которую МегаФон предоставляет учащимся колледжей, техникумов и вузов в возрасте от 14 лет. Подключить скидку можно в салоне оператора, предъявив студенческий билет.

Чаще всего на партах в университетах и институтах можно увидеть смартфоны Apple: в пятёрке самых распространённых моделей в студенческой среде сразу три «яблочных» гаджета – iPhone 11, iPhone 7 и iPhone XR. Также популярны Huawei Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A51.

Статистика показывает, что мобильная активность в вузах области растёт и студенты постепенно возвращаются в аудитории к традиционному формату учёбы. В первом семестре нынешнего учебного года, по сравнению с предыдущим, нагрузка на базовые станции МегаФона, обслуживающие высшие учебные заведения, увеличилась на 11 %. Тем не менее новосибирцы не спешат отказываться и от онлайн-образования, опыт которого приобрели во время пандемии. За последний год трафик на обучающие ресурсы в регионе вырос почти в 2 раза, особенно популярными стали дистанционные школы английского языка.