Мэр Новосибирска Локоть потребовал за неделю проверить не убранные от снега участки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В 2021 году в Новосибирске стали в 2,5 раза меньше составлять административные протоколы в связи с плохой уборкой снега.
Во вторник, 25 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании с главами районов и руководителями департаментов поручил составлять больше административных протоколов о зимнем содержании уличной сети и прилегающих территорий.
По словам градоначальника, в 2021 году в сибирской столице в 2,5 раза уменьшилось количество протоколов из-за плохой уборки снега на территориях хозяйствующих субъектов.
«Если мы вспомним прошлогоднюю зиму, она была весьма обильная на снегопады, у нас были проблемы с уборкой снега, а мы, судя по сухой статистике, этим инструментом [административными протоколами] в достаточной мере не пользовались», – подчеркнул Локоть.
Мэр поручил усилить работу по выявлению нарушений и составлению административных протоколов.
Кроме того, он призвал глав районов провести проверки по содержанию прилегающих территорий и отчитаться через неделю.
Напомним, в начале января жительница Новосибирска пожаловалась на сваливание снега в песочницу на улице Котовского.
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