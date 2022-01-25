Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Мэр Новосибирска Локоть потребовал за неделю проверить не убранные от снега участки

Фото Мэр Новосибирска Локоть потребовал за неделю проверить не убранные от снега участки
Фото Мэр Новосибирска Локоть потребовал за неделю проверить не убранные от снега участки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В 2021 году в Новосибирске стали в 2,5 раза меньше составлять административные протоколы в связи с плохой уборкой снега.

Во вторник, 25 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании с главами районов и руководителями департаментов поручил составлять больше административных протоколов о зимнем содержании уличной сети и прилегающих территорий.

По словам градоначальника, в 2021 году в сибирской столице в 2,5 раза уменьшилось количество протоколов из-за плохой уборки снега на территориях хозяйствующих субъектов.

«Если мы вспомним прошлогоднюю зиму, она была весьма обильная на снегопады, у нас были проблемы с уборкой снега, а мы, судя по сухой статистике, этим инструментом [административными протоколами] в достаточной мере не пользовались», – подчеркнул Локоть.

Мэр поручил усилить работу по выявлению нарушений и составлению административных протоколов.

Кроме того, он призвал глав районов провести проверки по содержанию прилегающих территорий и отчитаться через неделю.

Напомним, в начале января жительница Новосибирска пожаловалась на сваливание снега в песочницу на улице Котовского.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18779
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10497
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
9526
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
9260
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8747
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7860
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6560
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей