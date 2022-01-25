Новосибирск перейдёт в новую ценовую зону по методу «альтернативной котельной»

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил переход Новосибирска в новую ценовую зону альтернативной котельной.

Новосибирск переходит в другую ценовую зону теплоснабжения по методу «альтернативной котельной». Распоряжение утвердило Правительство РФ, оно опубликовано на официальном портале правовой информации с подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

«Отнести муниципальное образование городской округ – город Новосибирск Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения», – сказано в тексте распоряжения.

В скором времени Новосибирск перейдёт в новую ценовую зону альтернативной котельной. Ранее советник директора теплосбытового подразделения СГК Пётр Бажин рассказывал, что в городе необходимо увеличить объём работ по ремонту тепловых сетей в 5-6 раз, чтобы сохранить их и не увеличивать износ из года в год.

Тогда в компании предложили решить вопрос с недостатком финансирования на ремонт с помощью перехода на альтернативную котельную. По этому методу в ремонтные работы получится вложить 15 млрд рублей за 10 лет, но тариф на услуги теплоснабжения будет ежегодно увеличиваться на 2,9 %.

Напомним, ранее независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров объяснил, как будет работать метод «альтернативной котельной» в Новосибирске. Например, в 2022 году цена за гигакалорию вырастет с 1 506 рублей до 1 614 рублей.