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Новосибирские студенты стали чаще откладывать деньги на случай форс-мажора

Фото Новосибирские студенты стали чаще откладывать деньги на случай форс-мажора
Фото Новосибирские студенты стали чаще откладывать деньги на случай форс-мажора

Фото pixabay.com

Специально ко Дню студенчества компания «СберСтрахование жизни» узнала, как российские студенты распоряжаются своими финансами. По данным опроса, 78 % респондентов из Новосибирска стараются откладывать деньги на непредвиденные расходы (в среднем по стране – 73 %).

Опрос проводился в январе 2022 года среди молодых людей в возрасте до 30 лет с неоконченным высшим образованием. Его участниками стали жители 37 крупных и средних городов с населением свыше 500 тысяч человек.

Согласно исследованию, 56 % студентов из Новосибирска откладывают деньги на случай какой-либо незапланированной ситуации. В целом по стране на эту цель откладывают 40 % опрошенных россиян. На втором месте у новосибирцев сбережения на путешествия и отдых – 44 %. Почти вдвое выше, чем среди всех жителей России – 23 %. На третьей позиции – покупка квартиры (36 %), которая также превышает показатель по стране (20 %).

По 24 % студентов Новосибирска направляют средства на ремонт квартиры, дома, дачи или покупку автомобиля (что выше среднероссийского показателя – 17 и 20 % соответственно).

Кроме того, 12 % молодых людей до 30 лет готовы брать кредиты с целью покупки автомобиля (40 %) или квартиры (16 %). 5 % планируют взять кредит для оплаты обучения.

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова отмечает, что 73 % молодёжи, которая сегодня откладывает деньги на различные цели, – очень хороший показатель. Многие студенты живут с родителями, и свой вклад вносит вся семья. По результатам опроса молодые люди хранят сбережения на вкладах (67 %). Однако они используют и другие инструменты, покупая ценные бумаги, недвижимость, золото. Некоторые респонденты готовы вкладывать средства в услуги страхования. По информации компании «СберСтрахование жизни», более 20 % всех действующих в компании договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни оформлены клиентами в возрасте до 35 лет.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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студенты
страхование
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день студентов
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