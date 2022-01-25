Пассажир рейса Новосибирск – Ташкент пытался незаконно вывезти 28 тысяч долларов

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В Новосибирске за 2021 год выявили 722 нарушения таможенного контроля в аэропорту Толмачёво.

В новосибирском аэропорту Толмачёво стали чаще выявлять нарушения таможенного законодательства. В 2021 году пассажиры пытались провезти оружие, алкоголь, табак, редкие кораллы и культурные ценности. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

В Толмачёво за прошедший год сотрудники таможенного поста выявили 722 нарушения – в 2020 году их было 429.

«В связи с поэтапным снятием ограничений, ранее введённых из-за коронавируса, открытием туристических направлений в Турцию, Египет и Таиланд пассажиропоток вырос на 30 процентов по сравнению с 2020 годом, а количество правонарушений, совершаемых авиапассажирами, выросло на 70 процентов», – рассказал начальник таможенного поста Толмачёво Сергей Шилов.

Общая сумма изъятых денежных средств составила 14,5 млн рублей – это почти в 2 раза больше, чем в 2020 году. По словам Шилова, чаще всего пассажиры совершали нарушения «по незнанию» и нежеланию «ознакомиться с таможенным законодательством».

Также среди нарушений отдельно отмечается пассажир, который попытался провезти незадекларированные наличные – более 28 тысяч долларов. Мужчина собирался лететь рейсом Новосибирск – Ташкент, однако деньги учуяла служебная собака.

Напомним, ранее в аэропорту Толмачёво пьяный пассажир избил полицейского.