Шубу из рыси за 2 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске

Фото с сайта avito.ru, коллаж Сиб.фм

Житель Новосибирска продаёт на «Авито» шубу из рыси за 2 млн рублей. Мужчина утверждает, что изделие абсолютно новое и сделано из цельных меховых пластин.

Новосибирец выставил на продажу на сайте «Авито» шубу из меха рыси греческой фирмы Saitos. По словам мужчины, изделие новое и выполнено из цельных пластин, то есть имеет минимальное количество швов.

«Шуба сделана из цельных пластин. Мех выходной, не крашеный, забит в наиболее выгодное время, не пахнет, не линяет. Очень мягкий и приятный на ощупь», — говорится в объявлении.

Получить за изделие владелец рассчитывает 2 млн рублей. Как отметил «МК в Новосибирске», такая стоимость сопоставима с ценой квартиры-студии в новостройке или малогабаритной однушки.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом дорогостоящем товаре, выставленном на продажу на «Авито». Речь идёт о картине с отпечатками ступней художника Артёма за 250 млн рублей.