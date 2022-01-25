Tesla Phone от Илона Маска: новый гигант в мире смартфонов поступит в продажу в 2022 году

Коллаж Сиб.фм, использовано фото из «Википедии», автор: Heisenberg Media

От Tesla Phone модели Pi Илона Маска мир ждёт невероятного. По слухам, солнечная батарея будет подзаряжать смартфон там, где нет электричества, будет встроенное устройство для майнинга и даже функция подключения смартфона к мозгу человека через чип Neuralink V2. Одна беда: информацию о теслафоне многие считают фейком. Ни цена, ни дата выхода устройства неизвестны.

Информация о том, что мир вот-вот увидит Tesla Phone от Илона Маска, широко распространилась в интернете в январе 2022 года. В Сети вовсю обсуждаются уникальные возможности Tesla Phone. Процессор Qualcomm Snapdragon 8-й серии; объём оперативной памяти – 16 Гб; объём встроенной памяти – 512 Гб/1 Тб; быстрая зарядка USB Type-C – 100 Вт; графеновый аккумулятор – скорость заряда с 0 до 100% – менее 10 минут!

Утверждается, что в разработке Tesla Phone участвовал сам Илон Маск. Поэтому производители установили абсолютно новые для мобильной индустрии модули.

Смартфон будет снабжён солнечной панелью, которая позволяет за 30 минут пребывания под солнцем зарядить смартфон на 20 %. Аккумулятор будет заряжаться при обычной прогулке, в путешествии, вдали от цивилизации.

Якобы внутри гаджета будет установлен процессор для майнинга валюты Marscoin. Саму криптовалюту также разработал Илон Маск. Model Pi сможет подключаться к спутниковому интернету Starlink, который был запущен в бета-тестирование Маском.

Но наиболее необычной функцией станет возможность подключения смартфона к мозгу человека! Работать это будет через чип Neuralink V2, представленный компанией ранее.

Увы, часть экспертов сомневаются в достоверности информации о Tesla Phone.

«К сожалению, всё это пока только слухи. Ни официального рендера, ни анонса со стороны SpaceX не произошло»,

– констатирует it-technik.ru. Различные слухи о производстве смартфона Tesla можно было найти в интернете несколько лет назад.

Скептики и вовсе называют нынешнюю новость о теслафоне «первоапрельской шуткой». Илон Маск известен своими высказываниями о том, что

«смартфоны и умные часы – это технологии вчерашнего дня, а будущее за Neuralink».

Это подтверждается его твитами и успешным развитием чипов Neuralink. Не исключено, что нашумевший в Сети Tesla Phone является рендером неизвестного графического дизайнера, который создал его в шутку.



Нет сомнений в одном: если смартфон Илона Маска действительно существует и соответствует хотя бы части перечисленных характеристик – он способен потеснить на рынке самые престижные мобильные устройства: iPhone 13 от Apple или Xiaomi 11T.

Напомним, сколько стоит новая линейка iPhone 13, какими характеристиками обладает и как конкурирует с Xiaomi.