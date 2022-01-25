В Новосибирске 80 % жителей отказались от покупки автомобиля в 2022 году

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Подавляющее большинство новосибирцев не планируют приобретать авто в 2022 году, выяснили социологи.

Жители Новосибирской области массово отказываются от покупки авто в 2022 году, показал опрос, проведённый сайтом drom.ru. 78 % респондентов заявили, что не планируют тратить деньги на такое приобретение.

При этом 46 % новосибирцев хотели бы обзавестись машиной, но откладывают покупку из-за высоких цен. Настроены на покупку авто в текущем году всего 22 % опрошенных.

«Из них 17 процентов будут искать варианты среди подержанных машин, а 5 процентов планируют стать владельцами новых автомобилей», — уточняется в отчёте по итогам опроса.

По мнению аналитиков drom.ru, в 2022 году цены на новые авто вырастут на 15-20 % или даже больше, а подержанные машины подорожают примерно на 25 %.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, какой автомобиль новосибирцы признали лучшим в 2021 году. Им оказался популярный импортный внедорожник.