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В Новосибирске начальник стройучастка предстанет перед судом из-за гибели рабочего

Фото В Новосибирске начальник стройучастка предстанет перед судом из-за гибели рабочего
Фото В Новосибирске начальник стройучастка предстанет перед судом из-за гибели рабочего

Фото пресс-службы СК России по Новосибирской области

Уголовное дело в отношении начальника строительного участка, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлёкшем смерть рабочего в Новосибирске, рассмотрит суд. Об этом сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении начальника строительного участка, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлёкшем смерть рабочего в Новосибирске.

«Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Инцидент, в результате которого погиб рабочий, произошёл в 2019 году на стройплощадке многоквартирного жилого дома в Кировском районе. Мужчина упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа и погиб.

По версии следствия, трагедия случилась из-за нарушения правил безопасности, должное соблюдение которых не проконтролировал обвиняемый. В лифтовом помещении не работало освещение, а защитное ограждение, которое должно было защитить от падения, не выполнило свою функцию. Начальник стройучастка полностью признал вину в трагедии.

Фото В Новосибирске начальник стройучастка предстанет перед судом из-за гибели рабочего 2

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом похожем случае — в шахту с высоты седьмого этажа сорвалась 16-летняя школьница. Она выжила, но получила множественные травмы головы, ног и лица.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

суд
СК
Новосибирск
уголовное дело
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