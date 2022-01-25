В Новосибирске назвали самые криминальные районы 2021 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Железнодорожный район стал самым безопасным по количеству преступлений в Новосибирске.

В Новосибирске полицейские подвели итоги 2021 года и выявили самые криминальные и опасные районы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону в ответ на запрос «МК в Новосибирске».

Так, по количеству краж на первом месте оказался Ленинский район – за 2021 год было зафиксировано 3 458 эпизодов. После идёт Октябрьский район – 2 324 эпизода, затем Кировский – 2 051, Заельцовский – 1 756, Центральный – 1 593, Калининский – 1 590, Дзержинский – 1 498, Советский – 1 099. На предпоследнем месте Первомайский район – 861 случай кражи. Замыкает антирейтинг Железнодорожный район с 831 случаем.

По антирейтингу с ограблениями на первом месте Кировский район – 81 преступление, реже всего грабили в Советском районе – 28 случаев. В Ленинском районе было совершено 73 преступления, в Октябрьском – 61, Заельцовском – 60, Дзержинском – 57, Калининском – 53, Центральном – 35, Железнодорожном – 33 и Первомайском – 32.

По количеству угонов автомобилей антирейтинг возглавляет Ленинский район – 36 угонов за 2021 год. В Кировском районе их было 28, в Первомайском – 15, Советском – 7, Октябрьском – 33, Дзержинском – 14, Калининском – 9 и Заельцовском – 7. Самыми безопасными районами, где реже покушались на чужие автомобили, стали Центральный и Железнодорожный – всего по 6 случаев в каждом.

Преступления с причинением тяжкого вреда здоровью чаще всего происходили также в Кировском районе – 43 эпизода. После идёт Ленинский район – 23 преступления, Заельцовский – 30, Первомайский – 17, Советский – 16, Дзержинский – 15, Калининский – 14, Центральный – 6. Самым безопасным районом стал Железнодорожный – всего 3 случая.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали районы-лидеры по количеству нестационарных торговых точек.