В Новосибирске родители пожаловались на тараканов и кишечные инфекции в детском саду № 7

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Родители рассказали о полчище тараканов в пищевом блоке детского сада № 7 в Новосибирске.

В Новосибирске Роспотребнадзор организовал проверку в детском саду № 7, где родители пожаловались на тараканов и кишечные инфекции у детей. Об этом сообщила детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Родитель одного из воспитанников МКДОУ д/с № 7 в декабре 2021 года обратился в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка. К обращению заявитель приложил видео из пищеблока дошкольного учреждения. На кадрах видны насекомые на посуде и продуктах. Также родитель заявил, что дети здесь часто страдают кишечными заболеваниями.

Управление Роспотребнадзора организовало внеплановую проверку учреждения. Было проведено энтомологическое обследование зданий, помещений и оборудования – экспертное заключение следов насекомые не обнаружило.

Как рассказала Надежда Болтенко, в детском саду 6 января прошла последняя внеплановая дезинсекция по обращению родителей. Также организация имеет договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, поэтому профилактика по уничтожению и предотвращению насекомых проводится ежеквартально.

«Вместе с тем выявлено нарушение полноты проведения плановых обследований зданий и помещений на заселённость насекомыми, в связи с чем заведующей детским садом вручено уведомление о составлении протокола об административных правонарушениях», – сообщила детский омбудсмен.

Также, по информации регионального Роспотребнадзора, с ноября по декабрь 2021 года жалоб на заболевание кишечными инфекциями в детском саду не поступало.

Напомним, ранее в Новосибирске ведомства организовали проверку детского сада № 499 «Гнёздышко» после сообщений об издевательствах воспитателя над детьми.